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Астон Вилла - Вест Хэм Юнайтед 26 Января прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
26 Января 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 26 Января 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
2 Польша зщ Мэтти Кэш
4 Англия зщ Эзри Конса
5 Англия зщ Тайрон Мингз
12 Франция зщ Лука Динь
44 Франция пз Бубакар Камара
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
17 Нидерланды пз Дониэлл Мален
41 Англия пз Джейкоб Рэмси
27 Англия нп Морган Роджерс
9 Колумбия нп Джон Дуран
1 Польша вр Лукаш Фабианьски
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
26 Англия зщ Макс Килман
3 Англия зщ Аарон Крессуэлл
5 Чехия зщ Владимир Цоуфал
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
19 Мексика пз Эдсон Альварес
28 Чехия пз Томаш Соучек
10 Бразилия пз Лукас Пакета
4 Испания пз Карлос Солер
14 Гана пз Мохаммед Кудус
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Испания Хулен Лопетеги
История личных встреч
10.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Астон Вилла2 : 1Вест Хэм Юнайтед
17.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2Астон Вилла
17.03.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Астон Вилла
22.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Астон Вилла4 : 1Вест Хэм Юнайтед
12.03.2023 Англия - Премьер-лига 27-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Астон Вилла
28.08.2022 Англия - Премьер-лига 4-й тур Астон Вилла0 : 1Вест Хэм Юнайтед
13.03.2022 Англия - Премьер-лига 29-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 1Астон Вилла
31.10.2021 Англия - Премьер-лига 10-й тур Астон Вилла1 : 4Вест Хэм Юнайтед
03.02.2021 Англия - Премьер-лига 22-й тур Астон Вилла1 : 3Вест Хэм Юнайтед
30.11.2020 Англия - Премьер-лига 10-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 1Астон Вилла
21.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 1 : 0Астон Вилла
18.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур 2 : 2Астон Вилла
15.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур 0 : 1Астон Вилла
10.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Астон Вилла2 : 1Вест Хэм Юнайтед
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Астон Вилла2 : 1
18.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2
14.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 2
10.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Астон Вилла2 : 1Вест Хэм Юнайтед
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур 4 : 1Вест Хэм Юнайтед
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2253
2
Лига чемпионов
Арсенал2347
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2344
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2341
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед2341
6 Челси2340
7 Борнмут2340
8 Астон Вилла2236
9 Брайтон энд Хоув Альбион2334
10 Фулхэм2233
11 Брентфорд2228
12 Кристал Пэлас2227
13 Манчестер Юнайтед2226
14 Вест Хэм Юнайтед2226
15 Тоттенхэм Хотспур2224
16 Эвертон2223
17 Вулверхэмптон2316
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2316
19
Зона вылета
Лестер Сити2214
20
Зона вылета
Саутгемптон236

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