Астон Вилла - Вест Хэм Юнайтед 26 Января прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
26 Января 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 26 Января 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|5
|зщ
|Тайрон Мингз
|12
|зщ
|Лука Динь
|44
|пз
|Бубакар Камара
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|17
|пз
|Дониэлл Мален
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|27
|нп
|Морган Роджерс
|9
|нп
|Джон Дуран
|1
|вр
|Лукаш Фабианьски
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|26
|зщ
|Макс Килман
|3
|зщ
|Аарон Крессуэлл
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|19
|пз
|Эдсон Альварес
|28
|пз
|Томаш Соучек
|10
|пз
|Лукас Пакета
|4
|пз
|Карлос Солер
|14
|пз
|Мохаммед Кудус
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Хулен Лопетеги
История личных встреч
|10.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|2 : 1
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|17.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 1
|12.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|28.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|13.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|31.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 4
|03.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 3
|30.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 0
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 2
|15.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|10.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|2 : 1
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 2
|10.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|2 : 1
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|4 : 1
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|22
|53
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|23
|47
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|23
|44
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|23
|41
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|41
|6
|Челси
|23
|40
|7
|Борнмут
|23
|40
|8
|Астон Вилла
|22
|36
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|23
|34
|10
|Фулхэм
|22
|33
|11
|Брентфорд
|22
|28
|12
|Кристал Пэлас
|22
|27
|13
|Манчестер Юнайтед
|22
|26
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|26
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|22
|24
|16
|Эвертон
|22
|23
|17
|Вулверхэмптон
|23
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|23
|16
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|22
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|23
|6