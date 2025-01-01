Барселона - Валенсия 26 Января прямая трансляция
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
26 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 21-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Валенсия, которое состоится 26 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Валенсия
Валенсия
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|2
|зщ
|Пау Кубарси
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|17
|пз
|Марк Касадо
|8
|пз
|Педри
|19
|пз
|Ламин Ямаль
|6
|пз
|Гави
|11
|пз
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|15
|зщ
|Сесар Таррега
|24
|зщ
|Ярек Гонсёровски
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|8
|пз
|Хави Герра
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|16
|пз
|Диего Лопес
|10
|пз
|Андре Алмейда
|22
|нп
|Луис Риоха
|9
|нп
|Уго Дуро
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Карлос Корберан
История личных встреч
|17.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 2
|29.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|4 : 2
|16.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|05.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 0
|29.10.2022
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 1
|20.02.2022
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 4
|17.10.2021
|Испания - Примера
|9-й тур
|3 : 1
|02.05.2021
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 3
|19.12.2020
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 2
|25.01.2020
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 0
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|4 : 5
|18.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 1
|15.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|5 : 1
|12.01.2025
|Суперкубок Испании
|Финал
|2 : 5
|08.01.2025
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|0 : 2
|19.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 0
|14.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 2
|11.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 1
|07.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 2
|03.01.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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РеалПриветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Примеры: «Барселона» — «Валенсия». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|20
|46
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|21
|45
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|20
|39
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|20
|39
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|21
|34
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|21
|30
|7
|Реал Сосьедад
|20
|28
|8
|Жирона
|20
|28
|9
|Бетис
|21
|28
|10
|Осасуна
|21
|27
|11
|Севилья
|21
|27
|12
|Райо Вальекано
|20
|26
|13
|Сельта
|20
|24
|14
|Лас-Пальмас
|21
|23
|15
|Леганес
|20
|22
|16
|Хетафе
|20
|20
|17
|Эспаньол
|21
|20
| 18
Зона вылета
|Алавес
|20
|20
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|20
|16
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|20
|15