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Барселона - Валенсия 26 Января прямая трансляция

Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
26 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 21-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Барселона
Валенсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Валенсия, которое состоится 26 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Валенсия
Валенсия
13ИспанияврИньяки Пенья
23ФранциязщЖюль Кунде
4УругвайзщРональд Араухо
2ИспаниязщПау Кубарси
3ИспаниязщАлекс Бальде
17ИспанияпзМарк Касадо
8Испанияпз Педри
19ИспанияпзЛамин Ямаль
6Испанияпз Гави
11Бразилияпз Рафинья
9ПольшанпРоберт Левандовски
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
20ГваделупазщДимитри Фулкье
15ИспаниязщСесар Таррега
24ИспаниязщЯрек Гонсёровски
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
8ИспанияпзХави Герра
5АргентинапзЭнсо Барренечеа
16ИспанияпзДиего Лопес
10ПортугалияпзАндре Алмейда
22ИспаниянпЛуис Риоха
9ИспаниянпУго Дуро
Главные тренеры
ГерманияХанс-Дитер Флик
ИспанияКарлос Корберан
История личных встреч
17.08.2024Испания — Примера1-й турВаленсия1 : 2Барселона
29.04.2024Испания - Примера33-й турБарселона4 : 2Валенсия
16.12.2023Испания - Примера17-й турВаленсия1 : 1Барселона
05.03.2023Испания - Примера24-й турБарселона1 : 0Валенсия
29.10.2022Испания - Примера12-й турВаленсия0 : 1Барселона
20.02.2022Испания - Примера25-й турВаленсия1 : 4Барселона
17.10.2021Испания - Примера9-й турБарселона3 : 1Валенсия
02.05.2021Испания - Примера34-й турВаленсия2 : 3Барселона
19.12.2020Испания - Примера14-й турБарселона2 : 2Валенсия
25.01.2020Испания - Примера21-й турВаленсия2 : 0Барселона
21.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й тур4 : 5Барселона
18.01.2025Испания — Примера20-й тур1 : 1Барселона
15.01.2025Кубок Испании1/8 финалаБарселона5 : 1
12.01.2025Суперкубок ИспанииФинал2 : 5Барселона
08.01.2025Суперкубок Испании1/2 финала0 : 2Барселона
19.01.2025Испания — Примера20-й турВаленсия1 : 0
14.01.2025Кубок Испании1/8 финала0 : 2Валенсия
11.01.2025Испания — Примера19-й тур1 : 1Валенсия
07.01.2025Кубок Испании1/16 финала0 : 2Валенсия
03.01.2025Испания — Примера12-й турВаленсия1 : 2
Текстовая трансляция
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РеалПриветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Примеры: «Барселона» — «Валенсия». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2046
2
Лига чемпионов
Атлетико М2145
3
Лига чемпионов
Барселона2039
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2039
5
Лига Европы
Вильярреал2134
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка2130
7 Реал Сосьедад2028
8 Жирона2028
9 Бетис2128
10 Осасуна2127
11 Севилья2127
12 Райо Вальекано2026
13 Сельта2024
14 Лас-Пальмас2123
15 Леганес2022
16 Хетафе2020
17 Эспаньол2120
18
Зона вылета
Алавес2020
19
Зона вылета
Валенсия2016
20
Зона вылета
Вальядолид2015

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