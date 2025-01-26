Нант - Лион 26 Января прямая трансляция
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
26 Января 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Лион, которое состоится 26 Января 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Лион
Лион
|16
|вр
|Антони Лопеш
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|4
|зщ
|Николя Паллуа
|3
|зщ
|Николя Козза
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|17
|пз
|Жан-Филипп Гбамен
|66
|пз
|Луи Леру
|27
|пз
|Мозес Саймон
|62
|нп
|Бахереба Гирасси
|39
|нп
|Маттис Аблин
|23
|вр
|Лукас Перри
|20
|зщ
|Саэль Кумбеди
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|31
|пз
|Неманья Матич
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|7
|пз
|Жордан Верету
|18
|нп
|Райан Шерки
|69
|нп
|Жорж Микаутадзе
|17
|нп
|Мохамед Саид Бенрахма
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
|Пьер Саж
История личных встреч
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 3
|20.12.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 0
|05.04.2023
|Кубок Франции
|1/2 финала
|1 : 0
|17.03.2023
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|11.01.2023
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 0
|14.05.2022
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|3 : 2
|27.08.2021
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|0 : 1
|18.04.2021
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 2
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|3 : 0
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|15.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 1
|10.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 2
|04.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|1 : 1
|21.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 4
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|0 : 0
|18.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|0 : 0
|15.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 2 4 : 2
|11.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|04.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|18
|46
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|18
|37
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|19
|34
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|19
|32
| 5
Лига Европы
|Ницца
|18
|30
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|18
|29
|7
|Ланс
|18
|27
|8
|Страсбург
|19
|27
|9
|Тулуза
|18
|25
|10
|Брест
|18
|25
|11
|Осер
|19
|23
|12
|Анже
|18
|22
|13
|Реймс
|18
|21
|14
|Сент-Этьен
|19
|18
|15
|Ренн
|19
|17
| 16
Стыковая зона
|Нант
|18
|17
| 17
Зона вылета
|Гавр
|18
|13
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|18
|12