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Нант - Лион 26 Января прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
26 Января 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Нант
Лион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Лион, которое состоится 26 Января 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Лион
Лион
16ПортугалияврАнтони Лопеш
98ФранциязщКельвен Амьен-Аду
21КамерунзщЖан-Шарль Кастеллетто
4ФранциязщНиколя Паллуа
3ФранциязщНиколя Козза
5ИспанияпзПедро Чиривелья
17Кот-д'ИвуарпзЖан-Филипп Гбамен
66ФранцияпзЛуи Леру
27НигерияпзМозес Саймон
62ФранциянпБахереба Гирасси
39ФранциянпМаттис Аблин
23БразилияврЛукас Перри
20ФранциязщСаэль Кумбеди
22АнголазщКлинтон Мата
19СенегалзщМусса Ньякате
3АргентиназщНиколас Тальяфико
31СербияпзНеманья Матич
8ФранцияпзКорентин Толиссо
7ФранцияпзЖордан Верету
18ФранциянпРайан Шерки
69ГрузиянпЖорж Микаутадзе
17АлжирнпМохамед Саид Бенрахма
Главные тренеры
ФранцияАнтуан Комбуаре
ФранцияПьер Саж
История личных встреч
06.10.2024Франция — Лига 17-й турЛион2 : 0Нант
07.04.2024Франция - Лига 128-й турНант1 : 3Лион
20.12.2023Франция - Лига 117-й турЛион1 : 0Нант
05.04.2023Кубок Франции1/2 финалаНант1 : 0Лион
17.03.2023Франция - Лига 128-й турЛион1 : 1Нант
11.01.2023Франция - Лига 118-й турНант0 : 0Лион
14.05.2022Франция - Лига 137-й турЛион3 : 2Нант
27.08.2021Франция - Лига 14-й турНант0 : 1Лион
18.04.2021Франция - Лига 133-й турНант1 : 2Лион
23.12.2020Франция - Лига 117-й турЛион3 : 0Нант
19.01.2025Франция — Лига 118-й тур1 : 1Нант
15.01.2025Кубок Франции1/16 финала2 : 1Нант
10.01.2025Франция — Лига 117-й турНант2 : 2
04.01.2025Франция — Лига 116-й тур1 : 1Нант
21.12.2024Кубок Франции1/32 финала0 : 4Нант
23.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 7-й тур0 : 0Лион
18.01.2025Франция — Лига 118-й турЛион0 : 0
15.01.2025Кубок Франции1/16 финала2 : 2 4 : 2Лион
11.01.2025Франция — Лига 117-й тур2 : 1Лион
04.01.2025Франция — Лига 116-й турЛион1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1846
2
Лига чемпионов
Марсель1837
3
Лига чемпионов
Монако1934
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1932
5
Лига Европы
Ницца1830
6
Квалификация Лиги конференций
Лион1829
7 Ланс1827
8 Страсбург1927
9 Тулуза1825
10 Брест1825
11 Осер1923
12 Анже1822
13 Реймс1821
14 Сент-Этьен1918
15 Ренн1917
16
Стыковая зона
Нант1817
17
Зона вылета
Гавр1813
18
Зона вылета
Монпелье1812

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