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Тулуза - Монпелье 26 Января прямая трансляция

Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
26 Января 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Тулуза
Монпелье

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Монпелье, которое состоится 26 Января 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Монпелье
Монпелье
50ФранцияврГийом Рест
29ФранциязщДжейди Канво
4АнглиязщЧарли Крессвелл
3СШАзщМарк Маккензи
17ЧилизщГабриэль Суасо
7МароккозщЗакария Абухляль
15НорвегияпзАрон Дённум
5АвстралияпзДенис Генро
23ВенесуэлапзКристиан Кассерес
10ФранцияпзЯнн Гбоу
13НорвегиянпДжошуа Кинг
40ФранцияврБенжамен Леком
47ФранциязщЯэль Муанга
29КамерунзщЭнцо Чато
27ШвейцариязщБечир Омерагич
5МализщМодибо Саньян
3ГвинеязщИссиага Силла
11ФранцияпзТежи Саванье
13ФранцияпзЖорис Шотар
19ФранцияпзРабби Нзингула
9ИорданияпзМусса Аль-Тамари
10ТуниснпВахби Хазри
Главные тренеры
ИспанияКарлес Мартинес
ФранцияЖан-Луи Гассе
История личных встреч
27.10.2024Франция — Лига 19-й турМонпелье0 : 3Тулуза
03.05.2024Франция - Лига 132-й турТулуза1 : 2Монпелье
29.10.2023Франция - Лига 110-й турМонпелье3 : 0Тулуза
09.04.2023Франция - Лига 130-й турМонпелье1 : 2Тулуза
02.10.2022Франция - Лига 19-й турТулуза4 : 2Монпелье
10.11.2019Франция - Лига 113-й турМонпелье3 : 0Тулуза
14.04.2019Франция - Лига 132-й турМонпелье2 : 1Тулуза
27.10.2018Франция - Лига 111-й турТулуза0 : 3Монпелье
20.01.2018Франция - Лига 122-й турМонпелье2 : 1Тулуза
12.08.2017Франция - Лига 12-й турТулуза1 : 0Монпелье
18.01.2025Франция — Лига 118-й тур0 : 0Тулуза
15.01.2025Кубок Франции1/16 финалаТулуза2 : 1
12.01.2025Франция — Лига 117-й турТулуза1 : 2
05.01.2025Франция — Лига 116-й тур0 : 1Тулуза
21.12.2024Кубок Франции1/32 финала0 : 0 2 : 4Тулуза
17.01.2025Франция — Лига 118-й турМонпелье2 : 1
12.01.2025Франция — Лига 117-й турМонпелье1 : 3
04.01.2025Франция — Лига 116-й тур1 : 0Монпелье
21.12.2024Кубок Франции1/32 финала4 : 0Монпелье
15.12.2024Франция — Лига 115-й турМонпелье2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1846
2
Лига чемпионов
Марсель1837
3
Лига чемпионов
Монако1934
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1932
5
Лига Европы
Ницца1830
6
Квалификация Лиги конференций
Лион1829
7 Ланс1827
8 Страсбург1927
9 Тулуза1825
10 Брест1825
11 Осер1923
12 Анже1822
13 Реймс1821
14 Сент-Этьен1918
15 Ренн1917
16
Стыковая зона
Нант1817
17
Зона вылета
Гавр1813
18
Зона вылета
Монпелье1812

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