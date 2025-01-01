Тулуза - Монпелье 26 Января прямая трансляция
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
26 Января 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Монпелье, которое состоится 26 Января 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Монпелье
Монпелье
|50
|вр
|Гийом Рест
|29
|зщ
|Джейди Канво
|4
|зщ
|Чарли Крессвелл
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|7
|зщ
|Закария Абухляль
|15
|пз
|Арон Дённум
|5
|пз
|Денис Генро
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|10
|пз
|Янн Гбоу
|13
|нп
|Джошуа Кинг
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|47
|зщ
|Яэль Муанга
|29
|зщ
|Энцо Чато
|27
|зщ
|Бечир Омерагич
|5
|зщ
|Модибо Саньян
|3
|зщ
|Иссиага Силла
|11
|пз
|Тежи Саванье
|13
|пз
|Жорис Шотар
|19
|пз
|Рабби Нзингула
|9
|пз
|Мусса Аль-Тамари
|10
|нп
|Вахби Хазри
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Жан-Луи Гассе
История личных встреч
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|03.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|09.04.2023
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 2
|02.10.2022
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|4 : 2
|10.11.2019
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|3 : 0
|14.04.2019
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 1
|27.10.2018
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 3
|20.01.2018
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|2 : 1
|12.08.2017
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
|18.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|0 : 0
|15.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 1
|12.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|0 : 1
|21.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 0 2 : 4
|17.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 1
|12.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 3
|04.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|1 : 0
|21.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|4 : 0
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|18
|46
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|18
|37
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|19
|34
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|19
|32
| 5
Лига Европы
|Ницца
|18
|30
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|18
|29
|7
|Ланс
|18
|27
|8
|Страсбург
|19
|27
|9
|Тулуза
|18
|25
|10
|Брест
|18
|25
|11
|Осер
|19
|23
|12
|Анже
|18
|22
|13
|Реймс
|18
|21
|14
|Сент-Этьен
|19
|18
|15
|Ренн
|19
|17
| 16
Стыковая зона
|Нант
|18
|17
| 17
Зона вылета
|Гавр
|18
|13
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|18
|12