Фортуна - ПЕК Зволле 26 Января прямая трансляция
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
26 Января 2025 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 20-й тур
Главный судья: Пол ван Букель (Венрай, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - ПЕК Зволле, которое состоится 26 Января 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
ПЕК Зволле
Зволле
|1
|вр
|Luuk Koopmans
|4
|зщ
|Шон Адевойе
|5
|зщ
|Дарио Груйчич
|12
|пз
|Иву Пинту
|20
|пз
|Эдуар Мишю
|32
|пз
|Rosier Loreintz
|22
|пз
|Самуэль Бастьен
|10
|пз
|Ален Халилович
|8
|нп
|Яспер Дахлаус
|7
|нп
|Кристоффер Петерсон
|23
|нп
|Алессио да Круз
|40
|вр
|Мике Хауптмейер
|28
|зщ
|Simon Graves
|4
|зщ
|Ансельмо Макнулти
|33
|зщ
|Damian van der Haar
|23
|пз
|Элиано Рейндерс
|6
|пз
|Anouar El Azzouzi
|10
|пз
|Дэйв ван ден Берг
|35
|пз
|Жамиру Монтейру
|50
|пз
|Филип Крастев
|11
|нп
|Дилан Мбайо
|9
|нп
|Дилан Венте
Главные тренеры
|Данни Бёйс
|Йонни Янсен
История личных встреч
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|3 : 1
|16.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|3 : 1
|05.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|2 : 0
|06.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|0 : 1
|11.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 1
|16.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|0 : 2
|06.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|2 : 2
|06.03.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 1
|17.12.2019
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|3 : 0
|23.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|3 : 1
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|4 : 1
|10.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|0 : 3
|22.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|2 : 5
|17.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|3 : 1
|14.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|3 : 2
|18.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|3 : 1
|11.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|0 : 1
|20.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|1 : 1
|13.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|0 : 1
|08.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|20
|49
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|19
|45
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|20
|41
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|19
|36
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|19
|34
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|19
|34
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|19
|31
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|19
|25
|9
|НАК Бреда
|20
|25
|10
|Херенвен
|19
|24
|11
|НЕК Неймеген
|19
|23
|12
|Виллем II
|19
|23
|13
|ПЕК Зволле
|19
|20
|14
|Хераклес
|19
|19
|15
|Гронинген
|18
|17
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|19
|14
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|19
|10
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|19
|8