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Фортуна - ПЕК Зволле 26 Января прямая трансляция

Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
26 Января 2025 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 20-й тур
Главный судья: Пол ван Букель (Венрай, Нидерланды);
Фортуна
ПЕК Зволле

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - ПЕК Зволле, которое состоится 26 Января 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
ПЕК Зволле
Зволле
1 Нидерланды вр Luuk Koopmans
4 Бельгия зщ Шон Адевойе
5 Австрия зщ Дарио Груйчич
12 Португалия пз Иву Пинту
20 Франция пз Эдуар Мишю
32 Франция пз Rosier Loreintz
22 ДР Конго пз Самуэль Бастьен
10 Хорватия пз Ален Халилович
8 Нидерланды нп Яспер Дахлаус
7 Швеция нп Кристоффер Петерсон
23 Кабо-Верде нп Алессио да Круз
40 Нидерланды вр Мике Хауптмейер
28 Дания зщ Simon Graves
4 Ирландия зщ Ансельмо Макнулти
33 Нидерланды зщ Damian van der Haar
23 Нидерланды пз Элиано Рейндерс
6 Нидерланды пз Anouar El Azzouzi
10 Нидерланды пз Дэйв ван ден Берг
35 Кабо-Верде пз Жамиру Монтейру
50 Болгария пз Филип Крастев
11 Бельгия нп Дилан Мбайо
9 Нидерланды нп Дилан Венте
Главные тренеры
Нидерланды Данни Бёйс
Нидерланды Йонни Янсен
История личных встреч
09.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур ПЕК Зволле3 : 1Фортуна
16.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Фортуна3 : 1ПЕК Зволле
05.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур ПЕК Зволле2 : 0Фортуна
06.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Фортуна0 : 1ПЕК Зволле
11.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур ПЕК Зволле0 : 1Фортуна
16.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур ПЕК Зволле0 : 2Фортуна
06.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Фортуна2 : 2ПЕК Зволле
06.03.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Фортуна1 : 1ПЕК Зволле
17.12.2019 Кубок Нидерландов 2-й раунд Фортуна3 : 0ПЕК Зволле
23.11.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур ПЕК Зволле3 : 1Фортуна
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 4 : 1Фортуна
10.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур Фортуна0 : 3
22.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 2 : 5Фортуна
17.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала 3 : 1Фортуна
14.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур Фортуна3 : 2
18.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур ПЕК Зволле3 : 1
11.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур ПЕК Зволле0 : 1
20.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 1 : 1ПЕК Зволле
13.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур ПЕК Зволле0 : 1
08.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур 0 : 0ПЕК Зволле
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2049
2
Лига чемпионов
Аякс1945
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2041
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1936
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1934
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1934
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1931
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1925
9 НАК Бреда2025
10 Херенвен1924
11 НЕК Неймеген1923
12 Виллем II1923
13 ПЕК Зволле1920
14 Хераклес1919
15 Гронинген1817
16
Стыковая зона
Спарта1914
17
Зона вылета
Алмере Сити1910
18
Зона вылета
Валвейк198

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