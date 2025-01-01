02:18 ()
Свернуть список

Порту - Санта-Клара 26 Января прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
26 Января 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 19-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
Порту
Санта-Клара

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Санта-Клара, которое состоится 26 Января 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Санта-Клара
Понта-Делгада
История личных встреч
16.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур Санта-Клара0 : 2Порту
29.02.2024 Кубок Португалии 1/4 финала Санта-Клара1 : 2Порту
15.04.2023 Португалия - Примейра 28-й тур Порту2 : 1Санта-Клара
29.10.2022 Португалия - Примейра 11-й тур Санта-Клара1 : 1Порту
04.04.2022 Португалия - Примейра 28-й тур Порту3 : 0Санта-Клара
07.11.2021 Португалия - Примейра 11-й тур Санта-Клара0 : 3Порту
26.10.2021 Португалия - Кубок лиги Группа D. 2-й тур Санта-Клара3 : 1Порту
03.04.2021 Португалия - Примейра 25-й тур Порту2 : 1Санта-Клара
28.11.2020 Португалия - Примейра 8-й тур Санта-Клара0 : 1Порту
02.03.2020 Португалия - Примейра 23-й тур Санта-Клара0 : 2Порту
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Порту0 : 1
19.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур 3 : 1Порту
12.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур 2 : 0Порту
28.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Порту4 : 0
21.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур 0 : 3Порту
18.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Санта-Клара2 : 3
05.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур Санта-Клара0 : 0
30.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур 1 : 2Санта-Клара
22.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Санта-Клара0 : 2
18.12.2024 Кубок Португалии 1/8 финала 2 : 1 ДВСанта-Клара
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1844
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика1941
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1840
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1834
5 Санта-Клара1831
6 Каза Пия1930
7 Витория Гимарайнш1826
8 Риу Аве1923
9 Морейренсе1923
10 Жил Висенте1822
11 Эшторил1821
12 Фамаликан1921
13 Арока1919
14 Насьонал1819
15 Эштрела1917
16
Стыковая зона
Фаренсе1915
17
Зона вылета
АВС1815
18
Зона вылета
Боавишта1812

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close