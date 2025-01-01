Порту - Санта-Клара 26 Января прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
26 Января 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 19-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Санта-Клара, которое состоится 26 Января 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Санта-Клара
Понта-Делгада
История личных встреч
|16.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 2
|29.02.2024
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|1 : 2
|15.04.2023
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 1
|29.10.2022
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|04.04.2022
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|3 : 0
|07.11.2021
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 3
|26.10.2021
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. 2-й тур
|3 : 1
|03.04.2021
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|2 : 1
|28.11.2020
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|0 : 1
|02.03.2020
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 2
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|0 : 1
|19.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|3 : 1
|12.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|2 : 0
|28.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|4 : 0
|21.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 3
|18.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|2 : 3
|05.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|0 : 0
|30.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 2
|22.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 2
|18.12.2024
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|18
|44
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|19
|41
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|18
|40
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|18
|34
|5
|Санта-Клара
|18
|31
|6
|Каза Пия
|19
|30
|7
|Витория Гимарайнш
|18
|26
|8
|Риу Аве
|19
|23
|9
|Морейренсе
|19
|23
|10
|Жил Висенте
|18
|22
|11
|Эшторил
|18
|21
|12
|Фамаликан
|19
|21
|13
|Арока
|19
|19
|14
|Насьонал
|18
|19
|15
|Эштрела
|19
|17
| 16
Стыковая зона
|Фаренсе
|19
|15
| 17
Зона вылета
|АВС
|18
|15
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|18
|12