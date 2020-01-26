Брага - Боавишта 26 Января прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
26 Января 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Боавишта, которое состоится 26 Января 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага
Боавишта
Порту
|1
|вр
|Лима Матеус
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|4
|зщ
|Сику Ньякате
|26
|зщ
|Брайт Арри-Мби
|25
|зщ
|Юри Рибейру
|6
|пз
|Витор Карвальо
|29
|пз
|Жан-Батист Горби
|21
|пз
|Рикарду Орта
|11
|нп
|Рожер Фернандеш
|39
|нп
|Фран Наварро
|7
|нп
|Брума
|1
|вр
|Сезар
|35
|зщ
|Гонасалу Мигел
|26
|зщ
|Родриго Абаскаль
|20
|зщ
|Филипе Феррейра
|25
|пз
|Жулиу Дабу
|16
|пз
|Жоэл да Силва
|88
|пз
|Марку Рибейру
|18
|пз
|Илия Вукотич
|71
|нп
|Жоау Баррош
|17
|нп
|Мануэл Намора
|9
|нп
|Роберт Боженик
Главные тренеры
|Карлуш Карвальял
История личных встреч
|18.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|26.02.2024
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|0 : 4
|24.09.2023
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|4 : 1
|20.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 1
|14.01.2023
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|1 : 0
|05.03.2022
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 1
|16.12.2021
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 3-й тур
|5 : 1
|03.10.2021
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|2 : 2
|21.04.2021
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 1
|29.12.2020
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 4
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
|19.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 1
|15.01.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|2 : 1
|04.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 2
|29.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 2
|20.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|2 : 3
|04.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 3
|28.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|4 : 0
|21.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 0
|14.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|18
|44
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|19
|41
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|18
|40
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|18
|34
|5
|Санта-Клара
|18
|31
|6
|Каза Пия
|19
|30
|7
|Витория Гимарайнш
|18
|26
|8
|Риу Аве
|19
|23
|9
|Морейренсе
|19
|23
|10
|Жил Висенте
|18
|22
|11
|Эшторил
|18
|21
|12
|Фамаликан
|19
|21
|13
|Арока
|19
|19
|14
|Насьонал
|18
|19
|15
|Эштрела
|19
|17
| 16
Стыковая зона
|Фаренсе
|19
|15
| 17
Зона вылета
|АВС
|18
|15
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|18
|12