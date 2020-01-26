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Брага - Боавишта 26 Января прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
26 Января 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 19-й тур
Брага
Боавишта

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Боавишта, которое состоится 26 Января 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Боавишта
Порту
1 Бразилия вр Лима Матеус
2 Испания зщ Виктор Гомес
4 Мали зщ Сику Ньякате
26 Германия зщ Брайт Арри-Мби
25 Португалия зщ Юри Рибейру
6 Бразилия пз Витор Карвальо
29 Франция пз Жан-Батист Горби
21 Португалия пз Рикарду Орта
11 Португалия нп Рожер Фернандеш
39 Испания нп Фран Наварро
7 Португалия нп Брума
1 Бразилия вр Сезар
35 Португалия зщ Гонасалу Мигел
26 Уругвай зщ Родриго Абаскаль
20 Португалия зщ Филипе Феррейра
25 Гвинея-Бисау пз Жулиу Дабу
16 Португалия пз Жоэл да Силва
88 Португалия пз Марку Рибейру
18 Черногория пз Илия Вукотич
71 Португалия нп Жоау Баррош
17 Португалия нп Мануэл Намора
9 Словакия нп Роберт Боженик
Главные тренеры
Португалия Карлуш Карвальял
История личных встреч
18.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур Боавишта0 : 1Брага
26.02.2024 Португалия — Примейра 23-й тур Боавишта0 : 4Брага
24.09.2023 Португалия — Примейра 6-й тур Брага4 : 1Боавишта
20.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Боавишта1 : 1Брага
14.01.2023 Португалия - Примейра 16-й тур Брага1 : 0Боавишта
05.03.2022 Португалия - Примейра 25-й тур Боавишта1 : 1Брага
16.12.2021 Португалия - Кубок лиги Группа C. 3-й тур Боавишта5 : 1Брага
03.10.2021 Португалия - Примейра 8-й тур Брага2 : 2Боавишта
21.04.2021 Португалия - Примейра 28-й тур Брага2 : 1Боавишта
29.12.2020 Португалия - Примейра 11-й тур Боавишта1 : 4Брага
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур 2 : 1Брага
19.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур 0 : 1Брага
15.01.2025 Кубок Португалии 1/8 финала Брага2 : 1
04.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур 1 : 2Брага
29.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Брага1 : 2
20.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Боавишта2 : 3
04.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур Боавишта1 : 3
28.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур 4 : 0Боавишта
21.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Боавишта0 : 0
14.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур 3 : 2Боавишта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1844
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика1941
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1840
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1834
5 Санта-Клара1831
6 Каза Пия1930
7 Витория Гимарайнш1826
8 Риу Аве1923
9 Морейренсе1923
10 Жил Висенте1822
11 Эшторил1821
12 Фамаликан1921
13 Арока1919
14 Насьонал1819
15 Эштрела1917
16
Стыковая зона
Фаренсе1915
17
Зона вылета
АВС1815
18
Зона вылета
Боавишта1812

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