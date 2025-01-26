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Ульм 1846 - Ян 26 Января прямая трансляция

Стадион: Донауштадион (Ульм, Германия), вместимость: 19500
26 Января 2025 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 19-й тур
Ульм 1846
Ян

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ульм 1846 - Ян, которое состоится 26 Января 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Донауштадион (Ульм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ульм 1846
Ульм
Ян
Регенсбург
История личных встреч
09.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Ян1 : 0Ульм 1846
18.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур 2 : 1Ульм 1846
21.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур 0 : 0Ульм 1846
14.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур Ульм 18461 : 1
07.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур 3 : 2Ульм 1846
01.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур Ульм 18461 : 1
17.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Ян0 : 1
22.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Ян2 : 1
13.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур 4 : 2Ян
08.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Ян0 : 1
03.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала Ян0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Кёльн1934
2
Повышение
Магдебург1932
3
Плей-офф за повышение
Кайзерслаутерн1932
4 Гамбург1831
5 Фортуна1930
6 Ганновер-961830
7 Карлсруэ1929
8 Эльверсберг1928
9 Падерборн 071828
10 Дармштадт 981825
11 Герта1825
12 Нюрнберг1925
13 Шальке-041924
14 Гройтер Фюрт1920
15 Пройссен Мюнстер1819
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б1915
17
Зона вылета
Ульм 18461814
18
Зона вылета
Ян1811

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