Ульм 1846 - Ян 26 Января прямая трансляция
Стадион: Донауштадион (Ульм, Германия), вместимость: 19500
26 Января 2025 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ульм 1846 - Ян, которое состоится 26 Января 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Донауштадион (Ульм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ульм 1846
Ульм
Ян
Регенсбург
История личных встреч
|09.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|18.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|21.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|0 : 0
|14.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|07.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|3 : 2
|01.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|1 : 1
|17.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|0 : 1
|22.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|13.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|4 : 2
|08.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|03.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Кёльн
|19
|34
| 2
Повышение
|Магдебург
|19
|32
| 3
Плей-офф за повышение
|Кайзерслаутерн
|19
|32
|4
|Гамбург
|18
|31
|5
|Фортуна
|19
|30
|6
|Ганновер-96
|18
|30
|7
|Карлсруэ
|19
|29
|8
|Эльверсберг
|19
|28
|9
|Падерборн 07
|18
|28
|10
|Дармштадт 98
|18
|25
|11
|Герта
|18
|25
|12
|Нюрнберг
|19
|25
|13
|Шальке-04
|19
|24
|14
|Гройтер Фюрт
|19
|20
|15
|Пройссен Мюнстер
|18
|19
| 16
Стыковая зона
|Айнтрахт Б
|19
|15
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|18
|14
| 18
Зона вылета
|Ян
|18
|11