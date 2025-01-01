02:18 ()
Свернуть список

Дармштадт 98 - Падерборн 07 26 Января прямая трансляция

Стадион: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 17810
26 Января 2025 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 19-й тур
Дармштадт 98
Падерборн 07

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Падерборн 07, которое состоится 26 Января 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Падерборн 07
Падерборн
Главные тренеры
Германия Торстен Либеркнехт
Германия Лукас Кваснёк
История личных встреч
11.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Падерборн 073 : 1Дармштадт 98
09.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Дармштадт 982 : 1Падерборн 07
30.09.2022 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Падерборн 071 : 2Дармштадт 98
15.05.2022 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Дармштадт 983 : 0Падерборн 07
11.12.2021 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Падерборн 070 : 1Дармштадт 98
05.03.2021 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Падерборн 072 : 3Дармштадт 98
08.11.2020 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Дармштадт 980 : 4Падерборн 07
23.12.2018 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Падерборн 076 : 2Дармштадт 98
05.08.2018 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Дармштадт 981 : 0Падерборн 07
17.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур 2 : 2Дармштадт 98
22.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур 2 : 1Дармштадт 98
14.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур Дармштадт 985 : 1
08.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур 2 : 2Дармштадт 98
03.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала 1 : 0Дармштадт 98
19.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Падерборн 071 : 2
21.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Падерборн 071 : 2
14.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур 1 : 1Падерборн 07
06.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Падерборн 072 : 4
30.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур 1 : 3Падерборн 07
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Кёльн1934
2
Повышение
Магдебург1932
3
Плей-офф за повышение
Кайзерслаутерн1932
4 Гамбург1831
5 Фортуна1930
6 Ганновер-961830
7 Карлсруэ1929
8 Эльверсберг1928
9 Падерборн 071828
10 Дармштадт 981825
11 Герта1825
12 Нюрнберг1925
13 Шальке-041924
14 Гройтер Фюрт1920
15 Пройссен Мюнстер1819
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б1915
17
Зона вылета
Ульм 18461814
18
Зона вылета
Ян1811

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close