Аль-Кадисия - Аль-Хиляль 27 Января прямая трансляция
27 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 17-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Кадисия - Аль-Хиляль, которое состоится 27 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Мичел Гонсалес
|Жорже Жезуш
История личных встреч
|22.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|16-й тур
|0 : 2
|17.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|15-й тур
|0 : 3
|11.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|14-й тур
|0 : 3
|07.01.2025
|Кубок Короля
|1/4 финала
|0 : 3
|06.12.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|13-й тур
|0 : 3
|21.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|16-й тур
|4 : 1
|16.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|15-й тур
|9 : 0
|11.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|14-й тур
|0 : 5
|07.01.2025
|Кубок Короля
|1/4 финала
|2 : 2 1 : 3
|07.12.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|13-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|16
|43
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттихад
|16
|43
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|17
|35
|4
|Аль-Кадисия
|16
|34
|5
|Аль-Ахли
|17
|32
|6
|Аль-Шабаб
|16
|26
|7
|Аль-Халидж
|17
|26
|8
|Эр-Рияд
|17
|25
|9
|Аль-Таавун
|17
|23
|10
|Аль-Холуд
|17
|19
|11
|Аль-Иттифак
|17
|19
|12
|Дамак
|16
|18
|13
|Аль-Фейха
|16
|15
|14
|Аль-Охдуд
|17
|15
|15
|Аль-Раед
|17
|14
| 16
Зона вылета
|Аль-Ороба
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Аль-Вахда
|17
|13
| 18
Зона вылета
|Аль-Фатех
|17
|9