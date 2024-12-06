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Аль-Кадисия - Аль-Хиляль 27 Января прямая трансляция

27 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 17-й тур
Аль-Кадисия
Аль-Хиляль

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Кадисия - Аль-Хиляль, которое состоится 27 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Главные тренеры
Испания Мичел Гонсалес
Португалия Жорже Жезуш
История личных встреч
22.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 16-й тур Аль-Кадисия0 : 2Аль-Кадисия
17.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 15-й тур 0 : 3Аль-Кадисия
11.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 14-й тур Аль-Кадисия0 : 3
07.01.2025 Кубок Короля 1/4 финала 0 : 3Аль-Кадисия
06.12.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 13-й тур Аль-Кадисия0 : 3Аль-Кадисия
21.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 16-й тур Аль-Хиляль4 : 1
16.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 15-й тур Аль-Хиляль9 : 0
11.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 14-й тур Аль-Кадисия0 : 5Аль-Хиляль
07.01.2025 Кубок Короля 1/4 финала Аль-Хиляль2 : 2 1 : 3
07.12.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 13-й тур Аль-Хиляль3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль1643
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад1643
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср1735
4 Аль-Кадисия1634
5 Аль-Ахли1732
6 Аль-Шабаб1626
7 Аль-Халидж1726
8 Эр-Рияд1725
9 Аль-Таавун1723
10 Аль-Холуд1719
11 Аль-Иттифак1719
12 Дамак1618
13 Аль-Фейха1615
14 Аль-Охдуд1715
15 Аль-Раед1714
16
Зона вылета
Аль-Ороба1714
17
Зона вылета
Аль-Вахда1713
18
Зона вылета
Аль-Фатех179

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