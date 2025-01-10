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Лилль - Фейеноорд 29 Января прямая трансляция

Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
29 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Лилль
Фейеноорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Фейеноорд, которое состоится 29 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль, Франция
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
30ФранцияврЛюка Шевалье
18ФранциязщБафоде Диаките
4Бразилиязщ Алешандро
12БельгиязщТома Мёнье
20НидерландызщМитчел Баккер
5ШвецияпзГабриэль Гудмундссон
8АнглияпзАнхель Гомес
32ФранцияпзАйюб Буадди
10ФранцияпзРеми Кабелла
7ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
9КанаданпДжонатан Дэвид
1НидерландыврЮстин Бейло
18АвстриязщГернот Траунер
33СловакиязщДавид Ганцко
5НидерландызщГейс Смал
3НидерландызщТомас Белен
2НидерландыпзБарт Ниувкоп
27НидерландыпзАнтони Миламбо
34ФранцияпзКрис-Кевин Надже
23АлжирнпАнис Хадж Мусса
29МексиканпСантьяго Хименес
14БразилиянпИгор Пайшао
Главные тренеры
ФранцияБруно Женезио
ДанияБрайан Приске Педерсен
История личных встреч
25.01.2025Франция — Лига 119-й тур2 : 1Лилль
21.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й тур2 : 1Лилль
17.01.2025Франция — Лига 118-й турЛилль2 : 1
14.01.2025Кубок Франции1/16 финала1 : 1 3 : 4Лилль
10.01.2025Франция — Лига 117-й тур0 : 0Лилль
22.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й турФейеноорд3 : 0
18.01.2025Нидерланды — Эредивизия19-й тур1 : 1Фейеноорд
15.01.2025Кубок Нидерландов1/8 финала1 : 4Фейеноорд
12.01.2025Нидерланды — Эредивизия18-й турФейеноорд1 : 2
22.12.2024Нидерланды — Эредивизия17-й тур3 : 0Фейеноорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль721
2
1/8 финала
Барселона718
3
1/8 финала
Арсенал716
4
1/8 финала
Интер М716
5
1/8 финала
Атлетико М715
6
1/8 финала
Милан715
7
1/8 финала
Аталанта714
8
1/8 финала
Байер713
9
Плей-офф
Астон Вилла713
10
Плей-офф
Монако713
11
Плей-офф
Фейеноорд713
12
Плей-офф
Лилль713
13
Плей-офф
Брест713
14
Плей-офф
Боруссия Д712
15
Плей-офф
Бавария712
16
Плей-офф
Реал Мадрид712
17
Плей-офф
Ювентус712
18
Плей-офф
Селтик712
19
Плей-офф
ПСВ Эйндховен711
20
Плей-офф
Брюгге711
21
Плей-офф
Бенфика710
22
Плей-офф
ПСЖ710
23
Плей-офф
Спортинг710
24
Плей-офф
Штутгарт710
25 Манчестер Сити78
26 Динамо З78
27 Шахтёр77
28 Болонья75
29 Спарта П74
30 РБ Лейпциг73
31 Жирона73
32 Црвена Звезда73
33 Штурм73
34 Ред Булл Зальцбург73
35 Слован Бр70
36 Янг Бойз70

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