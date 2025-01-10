Лилль - Фейеноорд 29 Января прямая трансляция
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
29 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Фейеноорд, которое состоится 29 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль, Франция
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
|30
|вр
|Люка Шевалье
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|4
|зщ
|Алешандро
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|20
|зщ
|Митчел Баккер
|5
|пз
|Габриэль Гудмундссон
|8
|пз
|Анхель Гомес
|32
|пз
|Айюб Буадди
|10
|пз
|Реми Кабелла
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
|1
|вр
|Юстин Бейло
|18
|зщ
|Гернот Траунер
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|5
|зщ
|Гейс Смал
|3
|зщ
|Томас Белен
|2
|пз
|Барт Ниувкоп
|27
|пз
|Антони Миламбо
|34
|пз
|Крис-Кевин Надже
|23
|нп
|Анис Хадж Мусса
|29
|нп
|Сантьяго Хименес
|14
|нп
|Игор Пайшао
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Брайан Приске Педерсен
История личных встреч
|25.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|2 : 1
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
|17.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 1
|14.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 4
|10.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|0 : 0
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|3 : 0
|18.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|1 : 1
|15.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 4
|12.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|1 : 2
|22.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|7
|21
| 2
1/8 финала
|Барселона
|7
|18
| 3
1/8 финала
|Арсенал
|7
|16
| 4
1/8 финала
|Интер М
|7
|16
| 5
1/8 финала
|Атлетико М
|7
|15
| 6
1/8 финала
|Милан
|7
|15
| 7
1/8 финала
|Аталанта
|7
|14
| 8
1/8 финала
|Байер
|7
|13
| 9
Плей-офф
|Астон Вилла
|7
|13
| 10
Плей-офф
|Монако
|7
|13
| 11
Плей-офф
|Фейеноорд
|7
|13
| 12
Плей-офф
|Лилль
|7
|13
| 13
Плей-офф
|Брест
|7
|13
| 14
Плей-офф
|Боруссия Д
|7
|12
| 15
Плей-офф
|Бавария
|7
|12
| 16
Плей-офф
|Реал Мадрид
|7
|12
| 17
Плей-офф
|Ювентус
|7
|12
| 18
Плей-офф
|Селтик
|7
|12
| 19
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|7
|11
| 20
Плей-офф
|Брюгге
|7
|11
| 21
Плей-офф
|Бенфика
|7
|10
| 22
Плей-офф
|ПСЖ
|7
|10
| 23
Плей-офф
|Спортинг
|7
|10
| 24
Плей-офф
|Штутгарт
|7
|10
|25
|Манчестер Сити
|7
|8
|26
|Динамо З
|7
|8
|27
|Шахтёр
|7
|7
|28
|Болонья
|7
|5
|29
|Спарта П
|7
|4
|30
|РБ Лейпциг
|7
|3
|31
|Жирона
|7
|3
|32
|Црвена Звезда
|7
|3
|33
|Штурм
|7
|3
|34
|Ред Булл Зальцбург
|7
|3
|35
|Слован Бр
|7
|0
|36
|Янг Бойз
|7
|0