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Спортинг - Болонья 29 Января прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
29 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Спортинг
Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Болонья, которое состоится 29 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Болонья
Болонья, Италия
1УругвайврФранко Израэль
22ИспаниязщИван Фреснеда
26Кот-д'ИвуарзщУсман Дьоманде
25ПортугалиязщГонсалу Инасиу
20УругвайзщМаксимилиано Хавьер Араухо Вильчес
21МозамбикпзДжени Катамо
23ПортугалияпзДэниел Браганса
42ДанияпзМортен Юльманн
57ПортугалияпзЖеовани Кенда
17ПортугалиянпФрансиску Тринкан
9ШвециянпВиктор Дьёкереш
1ПольшаврЛукаш Скорупски
3АвстриязщСтефан Пош
31НидерландызщСэм Бёкема
26КолумбиязщДжон Лукуми
33ИспаниязщХуан Миранда
6ХорватияпзНикола Моро
18ИталияпзТоммазо Побега
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
21ДанияпзЙенс Одгор
11ШвейцариянпДан Ндой
9АргентинанпСантьяго Кастро
Главные тренеры
ПортугалияЖоау Перейра
ПортугалияРуй Боржеш
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
25.01.2025Португалия — Примейра19-й турСпортинг2 : 0
22.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й тур2 : 1Спортинг
18.01.2025Португалия — Примейра18-й тур0 : 3Спортинг
11.01.2025Португалия — Кубок лигиФиналСпортинг1 : 1 6 : 7
03.01.2025Португалия — Примейра17-й тур4 : 4Спортинг
25.01.2025Италия — Серия А22-й тур1 : 1Болонья
21.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й турБолонья2 : 1
18.01.2025Италия — Серия А21-й турБолонья3 : 1
15.01.2025Италия — Серия А19-й тур2 : 2Болонья
12.01.2025Италия — Серия А20-й турБолонья2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль721
2
1/8 финала
Барселона718
3
1/8 финала
Арсенал716
4
1/8 финала
Интер М716
5
1/8 финала
Атлетико М715
6
1/8 финала
Милан715
7
1/8 финала
Аталанта714
8
1/8 финала
Байер713
9
Плей-офф
Астон Вилла713
10
Плей-офф
Монако713
11
Плей-офф
Фейеноорд713
12
Плей-офф
Лилль713
13
Плей-офф
Брест713
14
Плей-офф
Боруссия Д712
15
Плей-офф
Бавария712
16
Плей-офф
Реал Мадрид712
17
Плей-офф
Ювентус712
18
Плей-офф
Селтик712
19
Плей-офф
ПСВ Эйндховен711
20
Плей-офф
Брюгге711
21
Плей-офф
Бенфика710
22
Плей-офф
ПСЖ710
23
Плей-офф
Спортинг710
24
Плей-офф
Штутгарт710
25 Манчестер Сити78
26 Динамо З78
27 Шахтёр77
28 Болонья75
29 Спарта П74
30 РБ Лейпциг73
31 Жирона73
32 Црвена Звезда73
33 Штурм73
34 Ред Булл Зальцбург73
35 Слован Бр70
36 Янг Бойз70

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