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Штутгарт - ПСЖ 29 Января прямая трансляция

Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
29 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Штутгарт
ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - ПСЖ, которое состоится 29 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт, Германия
ПСЖ
Париж, Франция
33ГерманияврАлександр Нюбель
4ГерманиязщЙоша Вагноман
24ГерманиязщЮлиан Хабот
2БельгиязщАмин Аль-Дахиль
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
16ТурцияпзАтакан Каразор
6ГерманияпзАнгело Штиллер
18ГерманиянпДжейми Левелинг
8ФранциянпЭнцо Мийо
27ГерманиянпКрис Фюрих
26ГерманиянпДениз Ундав
1ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
2МароккозщАшраф Хакими
5Бразилиязщ Маркиньос
51ЭквадорзщВильям Пачо
21ФранциязщЛукас Эрнандес
14ФранцияпзДезире Дуэ
33ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
17Португалияпз Витинья
87ПортугалияпзЖоау Невеш
10ФранциянпУсман Дембеле
29ФранциянпБрэдли Баркола
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
ИспанияЛуис Энрике
История личных встреч
25.01.2025Германия — Бундеслига19-й тур2 : 0Штутгарт
21.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й тур1 : 3Штутгарт
18.01.2025Германия — Бундеслига18-й турШтутгарт4 : 0
15.01.2025Германия — Бундеслига17-й турШтутгарт2 : 1
12.01.2025Германия — Бундеслига16-й тур0 : 1Штутгарт
25.01.2025Франция — Лига 119-й турПСЖ1 : 1
22.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й турПСЖ4 : 2
18.01.2025Франция — Лига 118-й тур1 : 2ПСЖ
15.01.2025Кубок Франции1/16 финала2 : 4ПСЖ
12.01.2025Франция — Лига 117-й турПСЖ2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Штутгарт» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль721
2
1/8 финала
Барселона718
3
1/8 финала
Арсенал716
4
1/8 финала
Интер М716
5
1/8 финала
Атлетико М715
6
1/8 финала
Милан715
7
1/8 финала
Аталанта714
8
1/8 финала
Байер713
9
Плей-офф
Астон Вилла713
10
Плей-офф
Монако713
11
Плей-офф
Фейеноорд713
12
Плей-офф
Лилль713
13
Плей-офф
Брест713
14
Плей-офф
Боруссия Д712
15
Плей-офф
Бавария712
16
Плей-офф
Реал Мадрид712
17
Плей-офф
Ювентус712
18
Плей-офф
Селтик712
19
Плей-офф
ПСВ Эйндховен711
20
Плей-офф
Брюгге711
21
Плей-офф
Бенфика710
22
Плей-офф
ПСЖ710
23
Плей-офф
Спортинг710
24
Плей-офф
Штутгарт710
25 Манчестер Сити78
26 Динамо З78
27 Шахтёр77
28 Болонья75
29 Спарта П74
30 РБ Лейпциг73
31 Жирона73
32 Црвена Звезда73
33 Штурм73
34 Ред Булл Зальцбург73
35 Слован Бр70
36 Янг Бойз70

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