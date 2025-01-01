Ред Булл Зальцбург - Атлетико 29 Января прямая трансляция
Стадион: Ред Булл Арена (Зальцбург, Австрия), вместимость: 31895
29 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Зальцбург - Атлетико М, которое состоится 29 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл Арена (Зальцбург, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Атлетико М
Мадрид, Испания
|24
|вр
|Александр Шлагер
|70
|зщ
|Амар Дедич
|6
|зщ
|Самсон Байду
|91
|зщ
|Камиль Пёнтковски
|3
|зщ
|Алекса Терзич
|7
|пз
|Николас Капальдо
|27
|пз
|Люка Гурна-Дуат
|18
|пз
|Мадс Бидструп
|30
|пз
|Оскар Глух
|45
|нп
|Нене Доржеле
|28
|нп
|Адам Дагим
|13
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|15
|зщ
|Клеман Лангле
|23
|зщ
|Рейнилду Мандава
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|6
|пз
|Коке
|4
|пз
|Конор Галлахер
|22
|нп
|Джулиано Симеоне
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Хулиан Альварес
Главные тренеры
|Пепейн Лейндерс
|Томас Леч
|Диего Симеоне
История личных встреч
|28.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|09.12.2020
|Лига чемпионов
|Группа A. 6-й тур
|0 : 2
|27.10.2020
|Лига чемпионов
|Группа A. 2-й тур
|3 : 2
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|5 : 1
|14.12.2024
|Австрия — Бундеслига
|6-й тур
|3 : 0
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 3
|07.12.2024
|Австрия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 2
|04.12.2024
|Австрия — Бундеслига
|4-й тур
|4 : 0
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
|18.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 0
|15.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 4
|12.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|7
|21
| 2
1/8 финала
|Барселона
|7
|18
| 3
1/8 финала
|Арсенал
|7
|16
| 4
1/8 финала
|Интер М
|7
|16
| 5
1/8 финала
|Атлетико М
|7
|15
| 6
1/8 финала
|Милан
|7
|15
| 7
1/8 финала
|Аталанта
|7
|14
| 8
1/8 финала
|Байер
|7
|13
| 9
Плей-офф
|Астон Вилла
|7
|13
| 10
Плей-офф
|Монако
|7
|13
| 11
Плей-офф
|Фейеноорд
|7
|13
| 12
Плей-офф
|Лилль
|7
|13
| 13
Плей-офф
|Брест
|7
|13
| 14
Плей-офф
|Боруссия Д
|7
|12
| 15
Плей-офф
|Бавария
|7
|12
| 16
Плей-офф
|Реал Мадрид
|7
|12
| 17
Плей-офф
|Ювентус
|7
|12
| 18
Плей-офф
|Селтик
|7
|12
| 19
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|7
|11
| 20
Плей-офф
|Брюгге
|7
|11
| 21
Плей-офф
|Бенфика
|7
|10
| 22
Плей-офф
|ПСЖ
|7
|10
| 23
Плей-офф
|Спортинг
|7
|10
| 24
Плей-офф
|Штутгарт
|7
|10
|25
|Манчестер Сити
|7
|8
|26
|Динамо З
|7
|8
|27
|Шахтёр
|7
|7
|28
|Болонья
|7
|5
|29
|Спарта П
|7
|4
|30
|РБ Лейпциг
|7
|3
|31
|Жирона
|7
|3
|32
|Црвена Звезда
|7
|3
|33
|Штурм
|7
|3
|34
|Ред Булл Зальцбург
|7
|3
|35
|Слован Бр
|7
|0
|36
|Янг Бойз
|7
|0