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Ред Булл Зальцбург - Атлетико 29 Января прямая трансляция

Стадион: Ред Булл Арена (Зальцбург, Австрия), вместимость: 31895
29 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Ред Булл Зальцбург
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Зальцбург - Атлетико М, которое состоится 29 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл Арена (Зальцбург, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Атлетико М
Мадрид, Испания
24 Австрия вр Александр Шлагер
70 Босния и Герцеговина зщ Амар Дедич
6 Австрия зщ Самсон Байду
91 Польша зщ Камиль Пёнтковски
3 Сербия зщ Алекса Терзич
7 Аргентина пз Николас Капальдо
27 Франция пз Люка Гурна-Дуат
18 Дания пз Мадс Бидструп
30 Израиль пз Оскар Глух
45 Мали нп Нене Доржеле
28 Дания нп Адам Дагим
13 Словения вр Ян Облак
2 Уругвай зщ Хосе Хименес
15 Франция зщ Клеман Лангле
23 Мозамбик зщ Рейнилду Мандава
14 Испания пз Маркос Льоренте
5 Аргентина пз Родриго Де Пауль
6 Испания пз Коке
4 Англия пз Конор Галлахер
22 Аргентина нп Джулиано Симеоне
7 Франция нп Антуан Гризманн
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
Главные тренеры
Нидерланды Пепейн Лейндерс
Германия Томас Леч
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
28.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Ред Булл Зальцбург1 : 0Атлетико М
09.12.2020 Лига чемпионов Группа A. 6-й тур Ред Булл Зальцбург0 : 2Атлетико М
27.10.2020 Лига чемпионов Группа A. 2-й тур Атлетико М3 : 2Ред Булл Зальцбург
22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 5 : 1Ред Булл Зальцбург
14.12.2024 Австрия — Бундеслига 6-й тур Ред Булл Зальцбург3 : 0
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Ред Булл Зальцбург0 : 3
07.12.2024 Австрия — Бундеслига 16-й тур Ред Булл Зальцбург2 : 2
04.12.2024 Австрия — Бундеслига 4-й тур Ред Булл Зальцбург4 : 0
25.01.2025 Испания — Примера 21-й тур Атлетико М1 : 1
21.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Атлетико М2 : 1
18.01.2025 Испания — Примера 20-й тур 1 : 0Атлетико М
15.01.2025 Кубок Испании 1/8 финала 0 : 4Атлетико М
12.01.2025 Испания — Примера 19-й тур Атлетико М1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль721
2
1/8 финала
Барселона718
3
1/8 финала
Арсенал716
4
1/8 финала
Интер М716
5
1/8 финала
Атлетико М715
6
1/8 финала
Милан715
7
1/8 финала
Аталанта714
8
1/8 финала
Байер713
9
Плей-офф
Астон Вилла713
10
Плей-офф
Монако713
11
Плей-офф
Фейеноорд713
12
Плей-офф
Лилль713
13
Плей-офф
Брест713
14
Плей-офф
Боруссия Д712
15
Плей-офф
Бавария712
16
Плей-офф
Реал Мадрид712
17
Плей-офф
Ювентус712
18
Плей-офф
Селтик712
19
Плей-офф
ПСВ Эйндховен711
20
Плей-офф
Брюгге711
21
Плей-офф
Бенфика710
22
Плей-офф
ПСЖ710
23
Плей-офф
Спортинг710
24
Плей-офф
Штутгарт710
25 Манчестер Сити78
26 Динамо З78
27 Шахтёр77
28 Болонья75
29 Спарта П74
30 РБ Лейпциг73
31 Жирона73
32 Црвена Звезда73
33 Штурм73
34 Ред Булл Зальцбург73
35 Слован Бр70
36 Янг Бойз70

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