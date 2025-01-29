Байер - Спарта 29 Января прямая трансляция
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
29 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
Главный судья: Георги Кабаков (Пловдив, Болгария);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Спарта П, которое состоится 29 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
Спарта П
Прага, Чехия
|17
|вр
|Матей Коварж
|23
|зщ
|Норди Мукиэле
|4
|зщ
|Жонатан Та
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|19
|зщ
|Нейтан Телла
|34
|пз
|Гранит Джака
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|10
|пз
|Флориан Вирц
|14
|нп
|Патрик Шик
|1
|вр
|Петер Виндаль-Йенсен
|41
|зщ
|Мартин Витик
|27
|зщ
|Филип Панак
|25
|зщ
|Асгер Сёренсен
|28
|пз
|Томаш Виснер
|18
|пз
|Лукаш Садилек
|6
|пз
|Каан Кайринен
|20
|пз
|Казим Лячи
|32
|пз
|Матей Ринеш
|7
|нп
|Виктор Олатунджи
|14
|нп
|Велько Бирманчевич
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Ларс Фриис
История личных встреч
|06.12.2007
|Кубок УЕФА
|Группа E. 4-й тур
|1 : 0
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|3 : 1
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|10.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 3
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|0 : 1
|15.12.2024
|Чехия — Высшая лига
|19-й тур
|2 : 1
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|4 : 2
|07.12.2024
|Чехия — Высшая лига
|18-й тур
|1 : 0
|03.12.2024
|Чехия — Высшая лига
|8-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|7
|21
| 2
1/8 финала
|Барселона
|7
|18
| 3
1/8 финала
|Арсенал
|7
|16
| 4
1/8 финала
|Интер М
|7
|16
| 5
1/8 финала
|Атлетико М
|7
|15
| 6
1/8 финала
|Милан
|7
|15
| 7
1/8 финала
|Аталанта
|7
|14
| 8
1/8 финала
|Байер
|7
|13
| 9
Плей-офф
|Астон Вилла
|7
|13
| 10
Плей-офф
|Монако
|7
|13
| 11
Плей-офф
|Фейеноорд
|7
|13
| 12
Плей-офф
|Лилль
|7
|13
| 13
Плей-офф
|Брест
|7
|13
| 14
Плей-офф
|Боруссия Д
|7
|12
| 15
Плей-офф
|Бавария
|7
|12
| 16
Плей-офф
|Реал Мадрид
|7
|12
| 17
Плей-офф
|Ювентус
|7
|12
| 18
Плей-офф
|Селтик
|7
|12
| 19
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|7
|11
| 20
Плей-офф
|Брюгге
|7
|11
| 21
Плей-офф
|Бенфика
|7
|10
| 22
Плей-офф
|ПСЖ
|7
|10
| 23
Плей-офф
|Спортинг
|7
|10
| 24
Плей-офф
|Штутгарт
|7
|10
|25
|Манчестер Сити
|7
|8
|26
|Динамо З
|7
|8
|27
|Шахтёр
|7
|7
|28
|Болонья
|7
|5
|29
|Спарта П
|7
|4
|30
|РБ Лейпциг
|7
|3
|31
|Жирона
|7
|3
|32
|Црвена Звезда
|7
|3
|33
|Штурм
|7
|3
|34
|Ред Булл Зальцбург
|7
|3
|35
|Слован Бр
|7
|0
|36
|Янг Бойз
|7
|0