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Байер - Спарта 29 Января прямая трансляция

Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
29 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
Главный судья: Георги Кабаков (Пловдив, Болгария);
Байер
Спарта П

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Спарта П, которое состоится 29 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
Спарта П
Прага, Чехия
17 Чехия вр Матей Коварж
23 Франция зщ Норди Мукиэле
4 Германия зщ Жонатан Та
12 Буркина-Фасо зщ Эдмон Тапсоба
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
20 Испания зщ Алехандро Гримальдо
19 Нигерия зщ Нейтан Телла
34 Швейцария пз Гранит Джака
25 Аргентина пз Эксекиэль Паласиос
10 Германия пз Флориан Вирц
14 Чехия нп Патрик Шик
1 Дания вр Петер Виндаль-Йенсен
41 Чехия зщ Мартин Витик
27 Чехия зщ Филип Панак
25 Дания зщ Асгер Сёренсен
28 Чехия пз Томаш Виснер
18 Чехия пз Лукаш Садилек
6 Финляндия пз Каан Кайринен
20 Албания пз Казим Лячи
32 Чехия пз Матей Ринеш
7 Нигерия нп Виктор Олатунджи
14 Сербия нп Велько Бирманчевич
Главные тренеры
Испания Хаби Алонсо
Дания Ларс Фриис
История личных встреч
06.12.2007 Кубок УЕФА Группа E. 4-й тур Байер1 : 0Спарта П
25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур 2 : 2Байер
21.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 2 : 1Байер
18.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур Байер3 : 1
14.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур Байер1 : 0
10.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур 2 : 3Байер
22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Спарта П0 : 1
15.12.2024 Чехия — Высшая лига 19-й тур Спарта П2 : 1
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 4 : 2Спарта П
07.12.2024 Чехия — Высшая лига 18-й тур Спарта П1 : 0
03.12.2024 Чехия — Высшая лига 8-й тур Спарта П4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль721
2
1/8 финала
Барселона718
3
1/8 финала
Арсенал716
4
1/8 финала
Интер М716
5
1/8 финала
Атлетико М715
6
1/8 финала
Милан715
7
1/8 финала
Аталанта714
8
1/8 финала
Байер713
9
Плей-офф
Астон Вилла713
10
Плей-офф
Монако713
11
Плей-офф
Фейеноорд713
12
Плей-офф
Лилль713
13
Плей-офф
Брест713
14
Плей-офф
Боруссия Д712
15
Плей-офф
Бавария712
16
Плей-офф
Реал Мадрид712
17
Плей-офф
Ювентус712
18
Плей-офф
Селтик712
19
Плей-офф
ПСВ Эйндховен711
20
Плей-офф
Брюгге711
21
Плей-офф
Бенфика710
22
Плей-офф
ПСЖ710
23
Плей-офф
Спортинг710
24
Плей-офф
Штутгарт710
25 Манчестер Сити78
26 Динамо З78
27 Шахтёр77
28 Болонья75
29 Спарта П74
30 РБ Лейпциг73
31 Жирона73
32 Црвена Звезда73
33 Штурм73
34 Ред Булл Зальцбург73
35 Слован Бр70
36 Янг Бойз70

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