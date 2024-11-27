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Штурм - Лейпциг 29 Января прямая трансляция

Стадион: 28 Блэк Арена (Клагенфурт, Австрия), вместимость: 32000
29 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
Главный судья: Николай Балакин (Украина);
Штурм
РБ Лейпциг

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штурм - РБ Лейпциг, которое состоится 29 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур, оно проводится на стадионе: 28 Блэк Арена (Клагенфурт, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штурм
Грац, Австрия
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
1 Нидерланды вр Кьелл Схерпен
23 Босния и Герцеговина зщ Арьян Малич
47 Австрия зщ Эмануэль Айву
5 Швейцария зщ Грегори Вютрих
24 Бельгия зщ Димитри Лавале
21 Дания пз Точи Чуквуани
4 Словения пз Йон Горенц-Станкович
10 Грузия пз Отар Китеишвили
8 Кот-д'Ивуар пз Малик Ялькуе
15 Дания нп Вильям Бёвинг
20 Норвегия нп Сиди Ятта
26 Бельгия вр Мартен Вандевордт
3 Нидерланды зщ Лютсхарел Гертрейда
4 Венгрия зщ Вилли Орбан
5 Франция зщ Эль-Шадай Битшиабу
22 Германия зщ Давид Раум
14 Австрия пз Кристоф Баумгартнер
13 Австрия пз Николас Зайвальд
8 Мали пз Амаду Айдара
10 Нидерланды пз Хави Симонс
30 Словения пз Беньямин Шешко
11 Бельгия нп Луа Опенда
Главные тренеры
Австрия Йюрген Зоймель (и.о.)
Германия Марко Розе
История личных встреч
21.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 5 : 0Штурм
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 3 : 2Штурм
07.12.2024 Австрия — Бундеслига 16-й тур 0 : 3Штурм
30.11.2024 Австрия — Бундеслига 15-й тур 1 : 1Штурм
27.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Штурм1 : 0
25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур РБ Лейпциг2 : 2
22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур РБ Лейпциг2 : 1
18.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур 3 : 3РБ Лейпциг
15.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур 2 : 1РБ Лейпциг
12.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур РБ Лейпциг4 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль721
2
1/8 финала
Барселона718
3
1/8 финала
Арсенал716
4
1/8 финала
Интер М716
5
1/8 финала
Атлетико М715
6
1/8 финала
Милан715
7
1/8 финала
Аталанта714
8
1/8 финала
Байер713
9
Плей-офф
Астон Вилла713
10
Плей-офф
Монако713
11
Плей-офф
Фейеноорд713
12
Плей-офф
Лилль713
13
Плей-офф
Брест713
14
Плей-офф
Боруссия Д712
15
Плей-офф
Бавария712
16
Плей-офф
Реал Мадрид712
17
Плей-офф
Ювентус712
18
Плей-офф
Селтик712
19
Плей-офф
ПСВ Эйндховен711
20
Плей-офф
Брюгге711
21
Плей-офф
Бенфика710
22
Плей-офф
ПСЖ710
23
Плей-офф
Спортинг710
24
Плей-офф
Штутгарт710
25 Манчестер Сити78
26 Динамо З78
27 Шахтёр77
28 Болонья75
29 Спарта П74
30 РБ Лейпциг73
31 Жирона73
32 Црвена Звезда73
33 Штурм73
34 Ред Булл Зальцбург73
35 Слован Бр70
36 Янг Бойз70

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