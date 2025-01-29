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Интер - Монако 29 Января прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
29 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина);
Интер М
Монако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Монако, которое состоится 29 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Монако
Монако, Монако
1 Швейцария вр Ян Зоммер
28 Франция зщ Бенжамен Павар
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
95 Италия зщ Алессандро Бастони
2 Нидерланды зщ Дензел Думфрис
23 Италия пз Николо Барелла
21 Албания пз Кристьян Аслани
22 Армения пз Генрих Мхитарян
32 Италия пз Федерико Димарко
9 Франция нп Маркус Тюрам
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
1 Польша вр Радослав Маецки
2 Бразилия зщ Вандерсон
5 Германия зщ Тило Керер
22 Гана зщ Мохаммед Салису
13 Франция зщ Кристиан Мависса Элеби
15 Сенегал пз Ламин Камара
88 Франция пз Сунгуту Магасса
11 Франция пз Магнес Аклиуш
18 Япония пз Такуми Минамино
7 Марокко пз Элисс Бен-Сегир
36 Швейцария нп Брил Эмболо
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
26.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур 0 : 4Интер М
22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 0 : 1Интер М
19.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур Интер М3 : 1
15.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Интер М2 : 2
12.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур 0 : 1Интер М
25.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур Монако3 : 2
21.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Монако1 : 0
17.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур 2 : 1Монако
14.01.2025 Кубок Франции 1/16 финала 1 : 1 3 : 1Монако
10.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур 2 : 2Монако
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Интер» — «Монако». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль721
2
1/8 финала
Барселона718
3
1/8 финала
Арсенал716
4
1/8 финала
Интер М716
5
1/8 финала
Атлетико М715
6
1/8 финала
Милан715
7
1/8 финала
Аталанта714
8
1/8 финала
Байер713
9
Плей-офф
Астон Вилла713
10
Плей-офф
Монако713
11
Плей-офф
Фейеноорд713
12
Плей-офф
Лилль713
13
Плей-офф
Брест713
14
Плей-офф
Боруссия Д712
15
Плей-офф
Бавария712
16
Плей-офф
Реал Мадрид712
17
Плей-офф
Ювентус712
18
Плей-офф
Селтик712
19
Плей-офф
ПСВ Эйндховен711
20
Плей-офф
Брюгге711
21
Плей-офф
Бенфика710
22
Плей-офф
ПСЖ710
23
Плей-офф
Спортинг710
24
Плей-офф
Штутгарт710
25 Манчестер Сити78
26 Динамо З78
27 Шахтёр77
28 Болонья75
29 Спарта П74
30 РБ Лейпциг73
31 Жирона73
32 Црвена Звезда73
33 Штурм73
34 Ред Булл Зальцбург73
35 Слован Бр70
36 Янг Бойз70

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