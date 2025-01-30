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Мидтьюлланн - Фенербахче 30 Января прямая трансляция

Стадион: МСХ Арена (Хернинг, Дания), вместимость: 12152
30 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 8-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Мидтьюлланн
Фенербахче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидтьюлланн - Фенербахче, которое состоится 30 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 8-й тур, оно проводится на стадионе: МСХ Арена (Хернинг, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Фенербахче
Стамбул, Турция
1ДанияврЙонас Лёссль
43ШвейцариязщКевин Мбабу
4СенегалзщУсман Диао
22ДаниязщМадс Бек Сёренсен
55ДаниязщВиктор Бак
6ШвециязщЙоэль Андерссон
21ЭквадорпзДениль Кастильо
24ДанияпзОливер Сёренсен
11ЧилипзДарио Осорио
58ТурцияпзАраль Шимшир
18ПольшанпАдам Букса
1ТурцияврИрфан Эгрибаят
4ТурциязщЧаглар Сёюнджю
6ГаназщАлександер Джику
95ТурциязщЮсуф Акчичек
21НигериязщБрайт Осайи-Самуэль
8ТурцияпзМерт Яндаш
13Бразилияпз Фред
53ПольшапзСебастьян Шиманьски
10СербиянпДушан Тадич
9Босния и ГерцеговинанпЭдин Джеко
19МарокконпЮссеф Эн-Несири
Главные тренеры
ПортугалияЖозе Моуринью
История личных встреч
23.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 7-й тур0 : 2Мидтьюлланн
12.12.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й тур2 : 0Мидтьюлланн
01.12.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 17-й тур0 : 3Мидтьюлланн
28.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й турМидтьюлланн1 : 2
25.11.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 16-й турМидтьюлланн1 : 0
26.01.2025Турция — Суперлига21-й турФенербахче3 : 2
23.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 7-й турФенербахче0 : 0
19.01.2025Турция — Суперлига20-й тур0 : 4Фенербахче
13.01.2025Турция — Суперлига19-й тур2 : 3Фенербахче
05.01.2025Турция — Суперлига18-й турФенербахче2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Лацио719
2
1/8 финала
Айнтрахт Ф716
3
1/8 финала
Атлетик Б716
4
1/8 финала
Манчестер Юнайтед715
5
1/8 финала
Лион714
6
1/8 финала
Тоттенхэм Хотспур714
7
1/8 финала
Андерлехт714
8
1/8 финала
Стяуа714
9
Плей-офф
Галатасарай713
10
Плей-офф
Будё-Глимт713
11
Плей-офф
Виктория Пльзень712
12
Плей-офф
Олимпиакос712
13
Плей-офф
Рейнджерс711
14
Плей-офф
АЗ Алкмар711
15
Плей-офф
Юнион711
16
Плей-офф
Аякс710
17
Плей-офф
ПАОК710
18
Плей-офф
Реал Сосьедад710
19
Плей-офф
Мидтьюлланн710
20
Плей-офф
Эльфсборг710
21
Плей-офф
Рома79
22
Плей-офф
Ференцварош79
23
Плей-офф
Фенербахче79
24
Плей-офф
Бешикташ79
25 Порту78
26 Твенте77
27 Брага77
28 Хоффенхайм76
29 Маккаби Т-А76
30 РФШ75
31 Славия П74
32 Мальмё74
33 Лудогорец73
34 Карабах73
35 Ницца72
36 Динамо К71

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