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Аль-Раед - Аль-Наср 30 Января прямая трансляция

30 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 18-й тур
Аль-Раед
Аль-Наср

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Раед - Аль-Наср, которое состоится 30 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Раед
Бурайда
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Бразилия Одаир Эллманн
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
22.08.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 1-й тур Аль-Наср1 : 1Аль-Раед
07.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 23-й тур Аль-Наср1 : 3Аль-Раед
16.09.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 6-й тур Аль-Раед1 : 3Аль-Наср
25.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 17-й тур 2 : 1Аль-Раед
20.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 16-й тур Аль-Раед0 : 2
16.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 15-й тур 4 : 1Аль-Раед
10.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 14-й тур Аль-Раед0 : 2
06.01.2025 Кубок Короля 1/4 финала Аль-Раед1 : 1 4 : 3
26.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 17-й тур Аль-Наср3 : 1
21.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 16-й тур 1 : 3Аль-Наср
17.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 15-й тур 1 : 1Аль-Наср
09.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 14-й тур Аль-Наср3 : 1
06.12.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 13-й тур 2 : 1Аль-Наср
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль1743
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад1743
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Кадисия1737
4 Аль-Наср1735
5 Аль-Ахли1732
6 Аль-Шабаб1729
7 Аль-Халидж1726
8 Эр-Рияд1725
9 Аль-Таавун1723
10 Дамак1721
11 Аль-Холуд1719
12 Аль-Иттифак1719
13 Аль-Фейха1715
14 Аль-Охдуд1715
15 Аль-Раед1714
16
Зона вылета
Аль-Ороба1714
17
Зона вылета
Аль-Вахда1713
18
Зона вылета
Аль-Фатех179

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