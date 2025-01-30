Аль-Хиляль - Аль-Охдуд 31 Января прямая трансляция
Стадион: Принц Фейсал бин Фадх (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 28000
31 Января 2025 года в 18:15 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 18-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Аль-Охдуд, которое состоится 31 Января 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Принц Фейсал бин Фадх (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Аль-Охдуд
Наджран
Главные тренеры
|Жорже Жезуш
|Степан Томас
История личных встреч
|24.08.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|1-й тур
|0 : 3
|02.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|26-й тур
|3 : 0
|07.10.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|9-й тур
|0 : 3
|27.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|17-й тур
|2 : 1
|21.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|16-й тур
|4 : 1
|16.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|15-й тур
|9 : 0
|11.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|14-й тур
|0 : 5
|07.01.2025
|Кубок Короля
|1/4 финала
|2 : 2 1 : 3
|26.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|17-й тур
|1 : 2
|20.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|16-й тур
|0 : 2
|16.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|15-й тур
|1 : 2
|09.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|14-й тур
|3 : 1
|05.12.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|13-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|17
|43
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттихад
|17
|43
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|18
|38
|4
|Аль-Кадисия
|17
|37
|5
|Аль-Ахли
|18
|35
|6
|Аль-Шабаб
|17
|29
|7
|Эр-Рияд
|18
|28
|8
|Аль-Халидж
|17
|26
|9
|Аль-Таавун
|17
|23
|10
|Дамак
|17
|21
|11
|Аль-Холуд
|17
|19
|12
|Аль-Иттифак
|17
|19
|13
|Аль-Фейха
|17
|15
|14
|Аль-Охдуд
|17
|15
|15
|Аль-Раед
|18
|14
| 16
Зона вылета
|Аль-Ороба
|18
|14
| 17
Зона вылета
|Аль-Вахда
|18
|13
| 18
Зона вылета
|Аль-Фатех
|17
|9