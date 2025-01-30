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Аль-Хиляль - Аль-Охдуд 31 Января прямая трансляция

Стадион: Принц Фейсал бин Фадх (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 28000
31 Января 2025 года в 18:15 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 18-й тур
Аль-Хиляль
Аль-Охдуд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Аль-Охдуд, которое состоится 31 Января 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Принц Фейсал бин Фадх (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Аль-Охдуд
Наджран
Главные тренеры
Португалия Жорже Жезуш
Хорватия Степан Томас
История личных встреч
24.08.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 1-й тур Аль-Охдуд0 : 3Аль-Хиляль
02.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 26-й тур Аль-Хиляль3 : 0Аль-Охдуд
07.10.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 9-й тур Аль-Охдуд0 : 3Аль-Хиляль
27.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 17-й тур 2 : 1Аль-Хиляль
21.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 16-й тур Аль-Хиляль4 : 1
16.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 15-й тур Аль-Хиляль9 : 0
11.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 14-й тур 0 : 5Аль-Хиляль
07.01.2025 Кубок Короля 1/4 финала Аль-Хиляль2 : 2 1 : 3
26.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 17-й тур Аль-Охдуд1 : 2
20.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 16-й тур 0 : 2Аль-Охдуд
16.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 15-й тур Аль-Охдуд1 : 2
09.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 14-й тур 3 : 1Аль-Охдуд
05.12.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 13-й тур 2 : 3Аль-Охдуд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль1743
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад1743
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср1838
4 Аль-Кадисия1737
5 Аль-Ахли1835
6 Аль-Шабаб1729
7 Эр-Рияд1828
8 Аль-Халидж1726
9 Аль-Таавун1723
10 Дамак1721
11 Аль-Холуд1719
12 Аль-Иттифак1719
13 Аль-Фейха1715
14 Аль-Охдуд1715
15 Аль-Раед1814
16
Зона вылета
Аль-Ороба1814
17
Зона вылета
Аль-Вахда1813
18
Зона вылета
Аль-Фатех179

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