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НАК Бреда - Хераклес 31 Января прямая трансляция

Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
31 Января 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 21-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
НАК Бреда
Хераклес

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - Хераклес, которое состоится 31 Января 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НАК Бреда
Бреда
Хераклес
Алмело
99 Польша вр Даниэль Белица
44 Бельгия зщ Максим Бузи
5 Бельгия зщ Ян ван ден Берг
4 Нидерланды зщ Бой Кемпер
12 Австрия пз Лео Граймль
16 Австралия пз Максимильен Балар
39 Чехия пз Доминик Яношек
77 Словакия нп Лео Сауэр
14 Швеция нп Adam Kaied
10 Исландия нп Элиас Мар Омарссон
29 Нидерланды нп Сидней ван Хойдонк
1 Нидерланды вр Fabian de Keijzer
2 Нидерланды зщ Мимейрхел Бенита
4 Нидерланды зщ Дамон Мирани
24 Словакия зщ Иван Месик
22 Италия зщ Lorenzo Milani
32 Нидерланды зщ Сем Схеперман
14 Бельгия пз Брайан Де Кеерсмакер
8 Германия пз Марио Энгельс
29 Израиль нп Суф Подгоряну
9 Нидерланды нп Джизз Хорнкамп
19 Босния и Герцеговина нп Лука Куленович
Главные тренеры
Нидерланды Эрвин ван де Лои
История личных встреч
02.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Хераклес2 : 0НАК Бреда
06.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Хераклес1 : 0НАК Бреда
03.11.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур НАК Бреда2 : 1Хераклес
07.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур НАК Бреда6 : 1Хераклес
25.11.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Хераклес2 : 1НАК Бреда
25.04.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур НАК Бреда1 : 3Хераклес
04.10.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Хераклес6 : 1НАК Бреда
01.02.2014 Нидерланды - Эредивизия 21-й тур Хераклес1 : 2НАК Бреда
05.10.2013 Нидерланды - Эредивизия 9-й тур НАК Бреда2 : 1Хераклес
16.02.2013 Нидерланды - Эредивизия 23-й тур НАК Бреда1 : 1Хераклес
25.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 3 : 2НАК Бреда
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур НАК Бреда2 : 1
12.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур НАК Бреда2 : 4
21.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 2 : 1НАК Бреда
15.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур НАК Бреда1 : 2
28.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур Хераклес1 : 1
24.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Хераклес1 : 1
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 0 : 2Хераклес
16.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8 финала 0 : 2Хераклес
11.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур Хераклес1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2049
2
Лига чемпионов
Аякс1945
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2041
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1936
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1934
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2034
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1931
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2025
9 НАК Бреда2025
10 Херенвен2024
11 НЕК Неймеген1923
12 Виллем II2023
13 ПЕК Зволле2023
14 Гронинген2021
15 Хераклес2020
16
Стыковая зона
Спарта2017
17
Зона вылета
Валвейк2011
18
Зона вылета
Алмере Сити1910

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