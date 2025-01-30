НАК Бреда - Хераклес 31 Января прямая трансляция
Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
31 Января 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 21-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - Хераклес, которое состоится 31 Января 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НАК Бреда
Бреда
Хераклес
Алмело
|99
|вр
|Даниэль Белица
|44
|зщ
|Максим Бузи
|5
|зщ
|Ян ван ден Берг
|4
|зщ
|Бой Кемпер
|12
|пз
|Лео Граймль
|16
|пз
|Максимильен Балар
|39
|пз
|Доминик Яношек
|77
|нп
|Лео Сауэр
|14
|нп
|Adam Kaied
|10
|нп
|Элиас Мар Омарссон
|29
|нп
|Сидней ван Хойдонк
|1
|вр
|Fabian de Keijzer
|2
|зщ
|Мимейрхел Бенита
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|24
|зщ
|Иван Месик
|22
|зщ
|Lorenzo Milani
|32
|зщ
|Сем Схеперман
|14
|пз
|Брайан Де Кеерсмакер
|8
|пз
|Марио Энгельс
|29
|нп
|Суф Подгоряну
|9
|нп
|Джизз Хорнкамп
|19
|нп
|Лука Куленович
Главные тренеры
|Эрвин ван де Лои
История личных встреч
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 0
|06.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 0
|03.11.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|2 : 1
|07.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|6 : 1
|25.11.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 1
|25.04.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 3
|04.10.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|6 : 1
|01.02.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|21-й тур
|1 : 2
|05.10.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|9-й тур
|2 : 1
|16.02.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|23-й тур
|1 : 1
|25.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|3 : 2
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|2 : 1
|12.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|2 : 4
|21.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|2 : 1
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|1 : 2
|28.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|1 : 1
|24.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|0 : 2
|16.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|0 : 2
|11.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|20
|49
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|19
|45
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|20
|41
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|19
|36
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|19
|34
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|20
|34
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|19
|31
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|20
|25
|9
|НАК Бреда
|20
|25
|10
|Херенвен
|20
|24
|11
|НЕК Неймеген
|19
|23
|12
|Виллем II
|20
|23
|13
|ПЕК Зволле
|20
|23
|14
|Гронинген
|20
|21
|15
|Хераклес
|20
|20
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|20
|17
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|20
|11
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|19
|10