Боавишта - Фамаликан 31 Января прямая трансляция
Стадион: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия), вместимость: 28263
31 Января 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 20-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Фамаликан, которое состоится 31 Января 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боавишта
Порту
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
|1
|вр
|Сезар
|73
|зщ
|Алеш Маркеш
|20
|зщ
|Филипе Феррейра
|35
|зщ
|Гонасалу Мигел
|88
|пз
|Марку Рибейру
|16
|пз
|Жоэл да Силва
|24
|пз
|Себастьян Перес
|2
|пз
|Ibrahima
|71
|нп
|Жоау Баррош
|17
|нп
|Мануэл Намора
|9
|нп
|Роберт Боженик
|25
|вр
|Лазар Царевич
|2
|зщ
|Калегари
|4
|зщ
|Энеа Михай
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|17
|зщ
|Родригу Пиньейру
|6
|пз
|Томми ван Де Лои
|8
|пз
|Мирко Топич
|23
|пз
|Жил Диаш
|20
|пз
|Gustavo Sa
|11
|нп
|Oscar Aranda
|29
|нп
|Вацлав Сейк
Главные тренеры
|Арманду Евангелишта
История личных встреч
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|04.03.2024
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 2
|19.03.2023
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 2
|02.10.2022
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|4 : 0
|02.04.2022
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 2
|06.11.2021
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|2 : 5
|06.03.2021
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|3 : 0
|25.10.2020
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|2 : 2
|18.07.2020
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|26.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 0
|20.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|2 : 3
|04.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 3
|28.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|4 : 0
|21.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 0
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|0 : 0
|17.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|4 : 0
|05.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 1
|30.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 2
|21.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|19
|47
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|19
|41
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|19
|41
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|19
|37
|5
|Санта-Клара
|19
|32
|6
|Каза Пия
|19
|30
|7
|Витория Гимарайнш
|19
|26
|8
|Эшторил
|19
|24
|9
|Риу Аве
|19
|23
|10
|Морейренсе
|19
|23
|11
|Жил Висенте
|19
|22
|12
|Фамаликан
|19
|21
|13
|Арока
|19
|19
|14
|Насьонал
|19
|19
|15
|АВС
|19
|18
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|19
|17
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|19
|15
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|19
|12