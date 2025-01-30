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Боавишта - Фамаликан 31 Января прямая трансляция

Стадион: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия), вместимость: 28263
31 Января 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 20-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Боавишта
Фамаликан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Фамаликан, которое состоится 31 Января 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боавишта
Порту
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
1 Бразилия вр Сезар
73 Португалия зщ Алеш Маркеш
20 Португалия зщ Филипе Феррейра
35 Португалия зщ Гонасалу Мигел
88 Португалия пз Марку Рибейру
16 Португалия пз Жоэл да Силва
24 Колумбия пз Себастьян Перес
2 Гвинея пз Ibrahima
71 Португалия нп Жоау Баррош
17 Португалия нп Мануэл Намора
9 Словакия нп Роберт Боженик
25 Черногория вр Лазар Царевич
2 Бразилия зщ Калегари
4 Албания зщ Энеа Михай
16 Нидерланды зщ Юстин де Хас
17 Португалия зщ Родригу Пиньейру
6 Нидерланды пз Томми ван Де Лои
8 Сербия пз Мирко Топич
23 Португалия пз Жил Диаш
20 Португалия пз Gustavo Sa
11 Испания нп Oscar Aranda
29 Чехия нп Вацлав Сейк
Главные тренеры
Португалия Арманду Евангелишта
История личных встреч
24.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур Фамаликан1 : 0Боавишта
04.03.2024 Португалия — Примейра 24-й тур Фамаликан1 : 1Боавишта
30.09.2023 Португалия — Примейра 7-й тур Боавишта2 : 2Фамаликан
19.03.2023 Португалия - Примейра 25-й тур Боавишта1 : 2Фамаликан
02.10.2022 Португалия - Примейра 8-й тур Фамаликан4 : 0Боавишта
02.04.2022 Португалия - Примейра 28-й тур Фамаликан1 : 2Боавишта
06.11.2021 Португалия - Примейра 11-й тур Боавишта2 : 5Фамаликан
06.03.2021 Португалия - Примейра 22-й тур Боавишта3 : 0Фамаликан
25.10.2020 Португалия - Примейра 5-й тур Фамаликан2 : 2Боавишта
18.07.2020 Португалия - Примейра 33-й тур Фамаликан2 : 2Боавишта
26.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур 3 : 0Боавишта
20.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Боавишта2 : 3
04.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур Боавишта1 : 3
28.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур 4 : 0Боавишта
21.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Боавишта0 : 0
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Фамаликан0 : 0
17.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур 4 : 0Фамаликан
05.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур 1 : 1Фамаликан
30.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Фамаликан1 : 2
21.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Фамаликан1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1947
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика1941
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1941
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1937
5 Санта-Клара1932
6 Каза Пия1930
7 Витория Гимарайнш1926
8 Эшторил1924
9 Риу Аве1923
10 Морейренсе1923
11 Жил Висенте1922
12 Фамаликан1921
13 Арока1919
14 Насьонал1919
15 АВС1918
16
Стыковая зона
Эштрела1917
17
Зона вылета
Фаренсе1915
18
Зона вылета
Боавишта1912

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