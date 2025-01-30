Эюпспор - Сивасспор 31 Января прямая трансляция
Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция), вместимость: 14234
31 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 22-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эюпспор - Сивасспор, которое состоится 31 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эюпспор
Стамбул
Сивасспор
Сивас
История личных встреч
|24.08.2024
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|0 : 1
|26.01.2025
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|0 : 1
|19.01.2025
|Турция — Суперлига
|20-й тур
|3 : 0
|04.01.2025
|Турция — Суперлига
|18-й тур
|1 : 4
|20.12.2024
|Турция — Суперлига
|17-й тур
|1 : 1
|13.12.2024
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|2 : 0
|25.01.2025
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|5 : 2
|20.01.2025
|Турция — Суперлига
|20-й тур
|4 : 0
|12.01.2025
|Турция — Суперлига
|19-й тур
|1 : 1
|21.12.2024
|Турция — Суперлига
|17-й тур
|0 : 0
|13.12.2024
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|20
|54
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|20
|48
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|20
|40
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Эюпспор
|20
|36
|5
|Гёзтепе
|20
|34
|6
|Бешикташ
|20
|32
|7
|Истанбул Башакшехир
|20
|29
|8
|Ризеспор
|20
|27
|9
|Газиантеп
|20
|26
|10
|Трабзонспор
|19
|25
|11
|Аланьяспор
|20
|25
|12
|Касымпаша
|20
|25
|13
|Сивасспор
|20
|23
|14
|Антальяспор
|20
|22
|15
|Коньяспор
|20
|21
| 16
Зона вылета
|Бодрум
|20
|16
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|19
|16
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|20
|10
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|20
|5