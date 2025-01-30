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Эюпспор - Сивасспор 31 Января прямая трансляция

Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция), вместимость: 14234
31 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 22-й тур
Эюпспор
Сивасспор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эюпспор - Сивасспор, которое состоится 31 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эюпспор
Стамбул
Сивасспор
Сивас
История личных встреч
24.08.2024 Турция — Суперлига 3-й тур Сивасспор0 : 1Эюпспор
26.01.2025 Турция — Суперлига 21-й тур Эюпспор0 : 1Эюпспор
19.01.2025 Турция — Суперлига 20-й тур Эюпспор3 : 0
04.01.2025 Турция — Суперлига 18-й тур 1 : 4Эюпспор
20.12.2024 Турция — Суперлига 17-й тур Эюпспор1 : 1
13.12.2024 Турция — Суперлига 16-й тур 2 : 0Эюпспор
25.01.2025 Турция — Суперлига 21-й тур Сивасспор5 : 2
20.01.2025 Турция — Суперлига 20-й тур 4 : 0Сивасспор
12.01.2025 Турция — Суперлига 19-й тур Сивасспор1 : 1
21.12.2024 Турция — Суперлига 17-й тур Сивасспор0 : 0
13.12.2024 Турция — Суперлига 16-й тур Эюпспор2 : 0Сивасспор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2054
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче2048
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор2040
4
Квалификация Лиги конференций
Эюпспор2036
5 Гёзтепе2034
6 Бешикташ2032
7 Истанбул Башакшехир2029
8 Ризеспор2027
9 Газиантеп2026
10 Трабзонспор1925
11 Аланьяспор2025
12 Касымпаша2025
13 Сивасспор2023
14 Антальяспор2022
15 Коньяспор2021
16
Зона вылета
Бодрум2016
17
Зона вылета
Кайсериспор1916
18
Зона вылета
Хатайспор2010
19
Зона вылета
Адана Демирспор205

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