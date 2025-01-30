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Эльверсберг - Карлсруэ 31 Января прямая трансляция

Стадион: Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде (Шпизен-Эльверсберг, Германия), вместимость: 11150
31 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 20-й тур
Эльверсберг
Карлсруэ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльверсберг - Карлсруэ, которое состоится 31 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде (Шпизен-Эльверсберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Карлсруэ
Карлсруэ
История личных встреч
23.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Карлсруэ3 : 2Эльверсберг
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Эльверсберг0 : 3Карлсруэ
17.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Карлсруэ3 : 2Эльверсберг
25.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 1 : 0Эльверсберг
19.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Эльверсберг2 : 5
20.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Эльверсберг1 : 4
15.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур 0 : 3Эльверсберг
06.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Эльверсберг2 : 1
25.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Карлсруэ2 : 3
19.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур 2 : 1Карлсруэ
21.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур 1 : 2Карлсруэ
13.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур Карлсруэ4 : 2
07.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур 3 : 1Карлсруэ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург1934
2
Повышение
Кёльн1934
3
Плей-офф за повышение
Магдебург1932
4 Кайзерслаутерн1932
5 Ганновер-961931
6 Падерборн 071931
7 Фортуна1930
8 Карлсруэ1929
9 Эльверсберг1928
10 Дармштадт 981925
11 Нюрнберг1925
12 Герта1925
13 Шальке-041924
14 Пройссен Мюнстер1920
15 Гройтер Фюрт1920
16
Стыковая зона
Ульм 18461917
17
Зона вылета
Айнтрахт Б1915
18
Зона вылета
Ян1911

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