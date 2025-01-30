Нюрнберг - Дармштадт 98 31 Января прямая трансляция
Стадион: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
31 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 20-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Дармштадт 98, которое состоится 31 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Дармштадт 98
Дармштадт
Главные тренеры
|Торстен Либеркнехт
История личных встреч
|25.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 1
|31.03.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|0 : 1
|17.09.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|2 : 0
|09.04.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|3 : 1
|29.10.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|06.02.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|05.10.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 3
|23.02.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 2
|15.09.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|3 : 3
|18.03.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|25.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|3 : 1
|19.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|21.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|15.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|3 : 1
|06.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|2 : 1
|26.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|0 : 1
|17.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|2 : 2
|22.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|14.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|5 : 1
|08.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Гамбург
|19
|34
| 2
Повышение
|Кёльн
|19
|34
| 3
Плей-офф за повышение
|Магдебург
|19
|32
|4
|Кайзерслаутерн
|19
|32
|5
|Ганновер-96
|19
|31
|6
|Падерборн 07
|19
|31
|7
|Фортуна
|19
|30
|8
|Карлсруэ
|19
|29
|9
|Эльверсберг
|19
|28
|10
|Дармштадт 98
|19
|25
|11
|Нюрнберг
|19
|25
|12
|Герта
|19
|25
|13
|Шальке-04
|19
|24
|14
|Пройссен Мюнстер
|19
|20
|15
|Гройтер Фюрт
|19
|20
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|19
|17
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|19
|15
| 18
Зона вылета
|Ян
|19
|11