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Нюрнберг - Дармштадт 98 31 Января прямая трансляция

Стадион: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
31 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 20-й тур
Нюрнберг
Дармштадт 98

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Дармштадт 98, которое состоится 31 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Дармштадт 98
Дармштадт
Главные тренеры
Германия Торстен Либеркнехт
История личных встреч
25.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Дармштадт 981 : 1Нюрнберг
31.03.2023 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Нюрнберг0 : 1Дармштадт 98
17.09.2022 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Дармштадт 982 : 0Нюрнберг
09.04.2022 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Нюрнберг3 : 1Дармштадт 98
29.10.2021 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Дармштадт 982 : 0Нюрнберг
06.02.2021 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Дармштадт 981 : 2Нюрнберг
05.10.2020 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Нюрнберг2 : 3Дармштадт 98
23.02.2020 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Нюрнберг1 : 2Дармштадт 98
15.09.2019 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Дармштадт 983 : 3Нюрнберг
18.03.2018 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Нюрнберг1 : 1Дармштадт 98
25.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 3 : 1Нюрнберг
19.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Нюрнберг2 : 1
21.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Нюрнберг1 : 0
15.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур 3 : 1Нюрнберг
06.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур 2 : 1Нюрнберг
26.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Дармштадт 980 : 1
17.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур 2 : 2Дармштадт 98
22.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур 2 : 1Дармштадт 98
14.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур Дармштадт 985 : 1
08.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур 2 : 2Дармштадт 98
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург1934
2
Повышение
Кёльн1934
3
Плей-офф за повышение
Магдебург1932
4 Кайзерслаутерн1932
5 Ганновер-961931
6 Падерборн 071931
7 Фортуна1930
8 Карлсруэ1929
9 Эльверсберг1928
10 Дармштадт 981925
11 Нюрнберг1925
12 Герта1925
13 Шальке-041924
14 Пройссен Мюнстер1920
15 Гройтер Фюрт1920
16
Стыковая зона
Ульм 18461917
17
Зона вылета
Айнтрахт Б1915
18
Зона вылета
Ян1911

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