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ГКС Катовице - Сталь 31 Января прямая трансляция

Стадион: ГКС Катовице (Катовице, Польша), вместимость: 6710
31 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 19-й тур
ГКС Катовице
Сталь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ГКС Катовице - Сталь, которое состоится 31 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 19-й тур, оно проводится на стадионе: ГКС Катовице (Катовице, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ГКС Катовице
Катовице
Сталь
Мелец
История личных встреч
27.07.2024 Польша — Экстракласса 2-й тур Сталь0 : 1ГКС Катовице
06.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур 1 : 1ГКС Катовице
30.11.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур ГКС Катовице2 : 0
23.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур 2 : 0ГКС Катовице
09.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур 3 : 4ГКС Катовице
04.11.2024 Польша — Экстракласса 14-й тур ГКС Катовице1 : 2
07.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур 2 : 1Сталь
01.12.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур Сталь2 : 2
24.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур 1 : 2Сталь
10.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур Сталь2 : 0
02.11.2024 Польша — Экстракласса 14-й тур 1 : 0Сталь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Лех П1838
2
Квалификация Лиги конференций
Ракув1836
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1835
4 Легия1832
5 Краковия1831
6 Гурник З1830
7 Мотор1828
8 Погонь1827
9 Видзев1825
10 ГКС Катовице1823
11 Пяст1822
12 Радомяк1820
13 Сталь1819
14 Заглембе Л1819
15 Пуща1818
16
Зона вылета
Корона1818
17
Зона вылета
Лехия1814
18
Зона вылета
Шлёнск1810

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