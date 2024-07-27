ГКС Катовице - Сталь 31 Января прямая трансляция
Стадион: ГКС Катовице (Катовице, Польша), вместимость: 6710
31 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 19-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ГКС Катовице - Сталь, которое состоится 31 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 19-й тур, оно проводится на стадионе: ГКС Катовице (Катовице, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ГКС Катовице
Катовице
Сталь
Мелец
История личных встреч
|27.07.2024
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|0 : 1
|06.12.2024
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|1 : 1
|30.11.2024
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|2 : 0
|23.11.2024
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|2 : 0
|09.11.2024
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|3 : 4
|04.11.2024
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|1 : 2
|07.12.2024
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|2 : 1
|01.12.2024
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|2 : 2
|24.11.2024
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|1 : 2
|10.11.2024
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|2 : 0
|02.11.2024
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Лех П
|18
|38
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ракув
|18
|36
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|18
|35
|4
|Легия
|18
|32
|5
|Краковия
|18
|31
|6
|Гурник З
|18
|30
|7
|Мотор
|18
|28
|8
|Погонь
|18
|27
|9
|Видзев
|18
|25
|10
|ГКС Катовице
|18
|23
|11
|Пяст
|18
|22
|12
|Радомяк
|18
|20
|13
|Сталь
|18
|19
|14
|Заглембе Л
|18
|19
|15
|Пуща
|18
|18
| 16
Зона вылета
|Корона
|18
|18
| 17
Зона вылета
|Лехия
|18
|14
| 18
Зона вылета
|Шлёнск
|18
|10