Ньюкасл Юнайтед - Фулхэм 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
01 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Фулхэм, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Фулхэм
Лондон
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|20
|зщ
|Льюис Холл
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Сандро Тонали
|7
|пз
|Жоэлинтон
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|14
|нп
|Александер Исак
|10
|нп
|Энтони Гордон
|1
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|20
|пз
|Саша Лукич
|16
|пз
|Сандер Берге
|32
|пз
|Эмиль Смит-Роу
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|11
|нп
|Адама Траоре
|7
|нп
|Рауль Хименес
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Марку Силва
История личных встреч
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 1
|27.01.2024
|Кубок Англии
|1/16 финала. 4-й матч
|0 : 2
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|15.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|01.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 4
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 2
|19.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|12.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 4
|22.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 3
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 4
|15.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 0
|12.01.2025
|Кубок Англии
|1/32 финала
|3 : 1
|07.01.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
|26.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 2
|09.01.2025
|Кубок Англии
|1/32 финала
|4 : 1
|05.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|22
|53
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|23
|47
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|23
|44
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|23
|41
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|41
|6
|Челси
|23
|40
|7
|Борнмут
|23
|40
|8
|Астон Вилла
|23
|37
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|23
|34
|10
|Фулхэм
|23
|33
|11
|Брентфорд
|23
|31
|12
|Манчестер Юнайтед
|23
|29
|13
|Кристал Пэлас
|23
|27
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|27
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|23
|24
|16
|Эвертон
|22
|23
|17
|Лестер Сити
|23
|17
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|23
|16
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|23
|16
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|23
|6