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Ньюкасл Юнайтед - Фулхэм 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
01 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Фулхэм, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Фулхэм
Лондон
1 Словакия вр Мартин Дубравка
21 Англия зщ Тино Ливраменто
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
33 Англия зщ Дэн Бёрн
20 Англия зщ Льюис Холл
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
8 Италия пз Сандро Тонали
7 Бразилия пз Жоэлинтон
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
14 Швеция нп Александер Исак
10 Англия нп Энтони Гордон
1 Германия вр Бернд Лено
21 Бельгия зщ Тимоти Кастань
5 Дания зщ Йоаким Андерсен
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
33 США зщ Энтони Робинсон
20 Сербия пз Саша Лукич
16 Норвегия пз Сандер Берге
32 Англия пз Эмиль Смит-Роу
17 Нигерия нп Алекс Айуоби
11 Испания нп Адама Траоре
7 Мексика нп Рауль Хименес
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Португалия Марку Силва
История личных встреч
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Фулхэм3 : 1Ньюкасл Юнайтед
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Фулхэм0 : 1Ньюкасл Юнайтед
27.01.2024 Кубок Англии 1/16 финала. 4-й матч Фулхэм0 : 2Ньюкасл Юнайтед
16.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 0Фулхэм
15.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Фулхэм
01.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Фулхэм1 : 4Ньюкасл Юнайтед
23.05.2021 Англия - Премьер-лига 38-й тур Фулхэм0 : 2Ньюкасл Юнайтед
19.12.2020 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Фулхэм
12.05.2019 Англия - Премьер-лига 38-й тур Фулхэм0 : 4Ньюкасл Юнайтед
22.12.2018 Англия - Премьер-лига 18-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 0Фулхэм
25.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур 1 : 3Ньюкасл Юнайтед
18.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 4
15.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 0
12.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала Ньюкасл Юнайтед3 : 1
07.01.2025 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч 0 : 2Ньюкасл Юнайтед
26.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур Фулхэм0 : 1
18.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур 0 : 2Фулхэм
14.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур 3 : 2Фулхэм
09.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала Фулхэм4 : 1
05.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Фулхэм2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2253
2
Лига чемпионов
Арсенал2347
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2344
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2341
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед2341
6 Челси2340
7 Борнмут2340
8 Астон Вилла2337
9 Брайтон энд Хоув Альбион2334
10 Фулхэм2333
11 Брентфорд2331
12 Манчестер Юнайтед2329
13 Кристал Пэлас2327
14 Вест Хэм Юнайтед2327
15 Тоттенхэм Хотспур2324
16 Эвертон2223
17 Лестер Сити2317
18
Зона вылета
Вулверхэмптон2316
19
Зона вылета
Ипсвич Таун2316
20
Зона вылета
Саутгемптон236

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