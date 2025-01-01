Ноттингем Форест - Брайтон энд Хоув Альбион 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
01 Февраля 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|26
|вр
|Матц Селс
|34
|зщ
|Ола Айна
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|7
|зщ
|Неко Уильямс
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|22
|пз
|Райан Йейтс
|16
|пз
|Николас Домингес
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|21
|нп
|Энтони Эланга
|11
|нп
|Крис Вуд
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|2
|зщ
|Тарик Лэмпти
|20
|пз
|Карлос Балеба
|26
|пз
|Ясин Аяри
|22
|нп
|Каору Митома
|9
|нп
|Жоао Педро
|14
|нп
|Жоржиньо Рюттер
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
|Нуну Эшпириту Санту
|Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
|22.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 3
|26.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|3 : 1
|18.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|04.03.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|3 : 0
|12.08.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|3 : 0
|11.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|1 : 2
|07.08.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 0
|07.02.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|2 : 3
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|5 : 0
|19.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 2
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|11.01.2025
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 0
|06.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 3
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|19.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 3
|16.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|11.01.2025
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 4
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|22
|53
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|23
|47
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|23
|44
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|23
|41
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|41
|6
|Челси
|23
|40
|7
|Борнмут
|23
|40
|8
|Астон Вилла
|23
|37
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|23
|34
|10
|Фулхэм
|23
|33
|11
|Брентфорд
|23
|31
|12
|Манчестер Юнайтед
|23
|29
|13
|Кристал Пэлас
|23
|27
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|27
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|23
|24
|16
|Эвертон
|22
|23
|17
|Лестер Сити
|23
|17
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|23
|16
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|23
|16
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|23
|6