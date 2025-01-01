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Ноттингем Форест - Брайтон энд Хоув Альбион 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
01 Февраля 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Ноттингем Форест
Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
26 Бельгия вр Матц Селс
34 Нигерия зщ Ола Айна
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
7 Уэльс зщ Неко Уильямс
8 Шотландия пз Эллиот Андерсон
22 Англия пз Райан Йейтс
16 Аргентина пз Николас Домингес
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
21 Швеция нп Энтони Эланга
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
2 Гана зщ Тарик Лэмпти
20 Камерун пз Карлос Балеба
26 Швеция пз Ясин Аяри
22 Япония нп Каору Митома
9 Бразилия нп Жоао Педро
14 Франция нп Жоржиньо Рюттер
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
22.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2Ноттингем Форест
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Ноттингем Форест
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Ноттингем Форест2 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ноттингем Форест3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
18.10.2022 Англия - Премьер-лига 12-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Ноттингем Форест
04.03.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Ноттингем Форест3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
12.08.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0Ноттингем Форест
11.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Ноттингем Форест1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
07.08.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Ноттингем Форест
07.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 3Ноттингем Форест
25.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур 5 : 0Ноттингем Форест
19.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур Ноттингем Форест3 : 2
14.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Ноттингем Форест1 : 1
11.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала Ноттингем Форест2 : 0
06.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур 0 : 3Ноттингем Форест
25.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1
19.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур 1 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
16.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур 0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
11.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала 0 : 4Брайтон энд Хоув Альбион
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2253
2
Лига чемпионов
Арсенал2347
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2344
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2341
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед2341
6 Челси2340
7 Борнмут2340
8 Астон Вилла2337
9 Брайтон энд Хоув Альбион2334
10 Фулхэм2333
11 Брентфорд2331
12 Манчестер Юнайтед2329
13 Кристал Пэлас2327
14 Вест Хэм Юнайтед2327
15 Тоттенхэм Хотспур2324
16 Эвертон2223
17 Лестер Сити2317
18
Зона вылета
Вулверхэмптон2316
19
Зона вылета
Ипсвич Таун2316
20
Зона вылета
Саутгемптон236

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