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Уотфорд - Норвич Сити 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 22200
01 Февраля 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 30-й тур
Уотфорд
Норвич Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Норвич Сити, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Норвич Сити
Норидж
История личных встреч
21.09.2024Англия — Чемпионшип6-й турНорвич Сити4 : 1Уотфорд
13.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 32-й турНорвич Сити4 : 2Уотфорд
28.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турУотфорд3 : 2Норвич Сити
02.01.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 26-й турНорвич Сити0 : 1Уотфорд
15.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турУотфорд2 : 1Норвич Сити
21.01.2022Англия - Премьер-лига23-й турУотфорд0 : 3Норвич Сити
18.09.2021Англия - Премьер-лига5-й турНорвич Сити1 : 3Уотфорд
20.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й турНорвич Сити0 : 1Уотфорд
26.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турУотфорд1 : 0Норвич Сити
07.07.2020Англия - Премьер-лига34-й турУотфорд2 : 1Норвич Сити
25.01.2025Англия — Чемпионшип29-й тур2 : 1Уотфорд
21.01.2025Англия — Чемпионшип28-й турУотфорд1 : 2
18.01.2025Англия — Чемпионшип27-й тур0 : 2Уотфорд
14.01.2025Англия — Чемпионшип19-й тур1 : 1Уотфорд
09.01.2025Кубок Англии1/32 финала4 : 1Уотфорд
25.01.2025Англия — Чемпионшип29-й турНорвич Сити5 : 1
22.01.2025Англия — Чемпионшип28-й тур2 : 0Норвич Сити
18.01.2025Англия — Чемпионшип27-й тур2 : 0Норвич Сити
11.01.2025Кубок Англии1/32 финалаНорвич Сити0 : 4
04.01.2025Англия — Чемпионшип26-й турНорвич Сити2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2960
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2958
3
Плей-офф
Бёрнли2957
4
Плей-офф
Сандерленд2955
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2944
6
Плей-офф
Мидлсбро2944
7 Блэкберн Роверс2942
8 Бристоль Сити2941
9 Уотфорд2941
10 Шеффилд Уэнсдей2941
11 Норвич Сити2939
12 Ковентри Сити2938
13 Куинз Парк Рейнджерс2938
14 Миллуолл2937
15 Престон Норт Энд2937
16 Оксфорд Юнайтед2936
17 Суонси Сити2934
18 Кардифф Сити2931
19 Халл Сити2929
20 Сток Сити2929
21 Портсмут2929
22
Зона вылета
Дерби Каунти2927
23
Зона вылета
Лутон Таун2926
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2922

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