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Суонси Сити - Ковентри Сити 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
01 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 30-й тур
Суонси Сити
Ковентри Сити

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Ковентри Сити, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Ковентри Сити
Ковентри
История личных встреч
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур Ковентри Сити1 : 2Суонси Сити
29.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Ковентри Сити2 : 2Суонси Сити
19.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Суонси Сити1 : 1Ковентри Сити
07.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Суонси Сити0 : 0Ковентри Сити
17.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Ковентри Сити3 : 3Суонси Сити
05.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Суонси Сити3 : 1Ковентри Сити
02.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Ковентри Сити1 : 2Суонси Сити
24.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Суонси Сити1 : 0Ковентри Сити
20.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Ковентри Сити1 : 1Суонси Сити
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 5 : 1Суонси Сити
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Суонси Сити1 : 2
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 3 : 0Суонси Сити
12.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала 3 : 0Суонси Сити
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Суонси Сити1 : 1
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Ковентри Сити2 : 1
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 0 : 2Ковентри Сити
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Ковентри Сити1 : 0
11.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала Ковентри Сити1 : 1 4 : 3
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 2 : 1Ковентри Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2960
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2958
3
Плей-офф
Бёрнли2957
4
Плей-офф
Сандерленд2955
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2944
6
Плей-офф
Мидлсбро2944
7 Блэкберн Роверс2942
8 Бристоль Сити2941
9 Уотфорд2941
10 Шеффилд Уэнсдей2941
11 Норвич Сити2939
12 Ковентри Сити2938
13 Куинз Парк Рейнджерс2938
14 Миллуолл2937
15 Престон Норт Энд2937
16 Оксфорд Юнайтед2936
17 Суонси Сити2934
18 Кардифф Сити2931
19 Халл Сити2929
20 Сток Сити2929
21 Портсмут2929
22
Зона вылета
Дерби Каунти2927
23
Зона вылета
Лутон Таун2926
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2922

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