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Лидс Юнайтед - Кардифф Сити 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
01 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 30-й тур
Лидс Юнайтед
Кардифф Сити

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Кардифф Сити, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Кардифф Сити
Кардифф
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур Кардифф Сити0 : 2Лидс Юнайтед
13.01.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Кардифф Сити0 : 3Лидс Юнайтед
06.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Лидс Юнайтед2 : 2Кардифф Сити
18.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала. Переигровка Лидс Юнайтед5 : 2Кардифф Сити
08.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Кардифф Сити2 : 2Лидс Юнайтед
21.06.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Кардифф Сити2 : 0Лидс Юнайтед
14.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Лидс Юнайтед3 : 3Кардифф Сити
03.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Лидс Юнайтед1 : 4Кардифф Сити
26.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Кардифф Сити3 : 1Лидс Юнайтед
11.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Лидс Юнайтед0 : 2Кардифф Сити
27.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 0 : 0Лидс Юнайтед
22.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Лидс Юнайтед2 : 0
19.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Лидс Юнайтед3 : 0
11.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала Лидс Юнайтед1 : 0
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 3 : 3Лидс Юнайтед
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Кардифф Сити2 : 1
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 2 : 2Кардифф Сити
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Кардифф Сити3 : 0
14.01.2025 Англия — Чемпионшип 19-й тур Кардифф Сити1 : 1
09.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала 0 : 1Кардифф Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2960
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2958
3
Плей-офф
Бёрнли2957
4
Плей-офф
Сандерленд2955
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2944
6
Плей-офф
Мидлсбро2944
7 Блэкберн Роверс2942
8 Бристоль Сити2941
9 Уотфорд2941
10 Шеффилд Уэнсдей2941
11 Норвич Сити2939
12 Ковентри Сити2938
13 Куинз Парк Рейнджерс2938
14 Миллуолл2937
15 Престон Норт Энд2937
16 Оксфорд Юнайтед2936
17 Суонси Сити2934
18 Кардифф Сити2931
19 Халл Сити2929
20 Сток Сити2929
21 Портсмут2929
22
Зона вылета
Дерби Каунти2927
23
Зона вылета
Лутон Таун2926
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2922

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