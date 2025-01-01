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Эспаньол - Реал Мадрид 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
01 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 22-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Эспаньол
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Реал Мадрид, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Реал Мадрид
Мадрид
1ИспанияврЖоан Гарсия
23МароккозщОмар Эль-Хилали
4АлбаниязщМараш Кумбула
6УругвайзщЛеандро Кабрера
22ИспаниязщКарлос Ромеро
12ИспаниязщАльваро Техеро
20ЧехияпзАлекс Крал
10ИспанияпзПоль Лосано
17ИспаниянпХофре Каррерас
2ИспаниянпРоберто Фернандес
7ИспаниянпХавьер Пуадо
1БельгияврТибо Куртуа
17ИспаниязщЛукас Васкес
35ИспаниязщРауль Асенсио
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
23ФранциязщФерлан Менди
14ФранцияпзОрельен Тчуамени
8УругвайпзФедерико Вальверде
5АнглияпзДжуд Беллингем
11Бразилиянп Родриго
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
9ФранциянпКилиан Мбаппе
Главные тренеры
ИспанияМаноло Гонсалес
ИталияКарло Анчелотти
История личных встреч
21.09.2024Испания — Примера6-й турРеал Мадрид4 : 1Эспаньол
11.03.2023Испания - Примера25-й турРеал Мадрид3 : 1Эспаньол
28.08.2022Испания - Примера3-й турЭспаньол1 : 3Реал Мадрид
30.04.2022Испания - Примера34-й турРеал Мадрид4 : 0Эспаньол
03.10.2021Испания - Примера8-й турЭспаньол2 : 1Реал Мадрид
28.06.2020Испания - Примера32-й турЭспаньол0 : 1Реал Мадрид
07.12.2019Испания - Примера16-й турРеал Мадрид2 : 0Эспаньол
27.01.2019Испания - Примера21-й турЭспаньол2 : 4Реал Мадрид
22.09.2018Испания - Примера5-й турРеал Мадрид1 : 0Эспаньол
27.02.2018Испания - Примера26-й турЭспаньол1 : 0Реал Мадрид
25.01.2025Испания — Примера21-й тур1 : 1Эспаньол
17.01.2025Испания — Примера20-й турЭспаньол2 : 1
11.01.2025Испания — Примера19-й турЭспаньол1 : 1
22.12.2024Испания — Примера18-й тур1 : 0Эспаньол
18.12.2024Испания — Примера13-й турЭспаньол1 : 1
29.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 8-й тур0 : 3Реал Мадрид
25.01.2025Испания — Примера21-й тур0 : 3Реал Мадрид
22.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й турРеал Мадрид5 : 1
19.01.2025Испания — Примера20-й турРеал Мадрид4 : 1
16.01.2025Кубок Испании1/8 финалаРеал Мадрид5 : 2 ДВ
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура Примеры: «Эспаньол» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2149
2
Лига чемпионов
Атлетико М2145
3
Лига чемпионов
Барселона2142
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2140
5
Лига Европы
Вильярреал2134
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка2130
7 Райо Вальекано2129
8 Реал Сосьедад2128
9 Жирона2128
10 Бетис2128
11 Осасуна2127
12 Севилья2127
13 Сельта2125
14 Хетафе2123
15 Леганес2123
16 Лас-Пальмас2123
17 Алавес2121
18
Зона вылета
Эспаньол2120
19
Зона вылета
Валенсия2116
20
Зона вылета
Вальядолид2115

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