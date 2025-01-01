Эспаньол - Реал Мадрид 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
01 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 22-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Реал Мадрид, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Реал Мадрид
Мадрид
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|4
|зщ
|Мараш Кумбула
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|12
|зщ
|Альваро Техеро
|20
|пз
|Алекс Крал
|10
|пз
|Поль Лосано
|17
|нп
|Хофре Каррерас
|2
|нп
|Роберто Фернандес
|7
|нп
|Хавьер Пуадо
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|35
|зщ
|Рауль Асенсио
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|нп
|Родриго
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
Главные тренеры
|Маноло Гонсалес
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|21.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|4 : 1
|11.03.2023
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 1
|28.08.2022
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 3
|30.04.2022
|Испания - Примера
|34-й тур
|4 : 0
|03.10.2021
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 1
|28.06.2020
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 1
|07.12.2019
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 0
|27.01.2019
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 4
|22.09.2018
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 0
|27.02.2018
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 0
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|17.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|2 : 1
|11.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 1
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 0
|18.12.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 3
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 3
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|5 : 1
|19.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|4 : 1
|16.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|5 : 2 ДВ
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура Примеры: «Эспаньол» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|21
|49
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|21
|45
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|21
|42
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|21
|40
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|21
|34
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|21
|30
|7
|Райо Вальекано
|21
|29
|8
|Реал Сосьедад
|21
|28
|9
|Жирона
|21
|28
|10
|Бетис
|21
|28
|11
|Осасуна
|21
|27
|12
|Севилья
|21
|27
|13
|Сельта
|21
|25
|14
|Хетафе
|21
|23
|15
|Леганес
|21
|23
|16
|Лас-Пальмас
|21
|23
|17
|Алавес
|21
|21
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|21
|20
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|21
|16
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|21
|15