Брест - ПСЖ 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
01 Февраля 2025 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 20-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - ПСЖ, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
ПСЖ
Париж
|40
|вр
|Марко Бизот
|7
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|25
|зщ
|Жюльен Ле Кардиналь
|12
|зщ
|Люк Зогбе
|45
|пз
|Махди Камара
|8
|пз
|Юго Маньетти
|21
|пз
|Ромен Февр
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|17
|нп
|Абдалла Сима
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|19
|пз
|Ли Кан Ин
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|10
|нп
|Усман Дембеле
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Эрик Руа
|Луис Энрике
История личных встреч
|14.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|3 : 1
|07.02.2024
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 1
|28.01.2024
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|2 : 2
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 3
|11.03.2023
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 2
|10.09.2022
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|1 : 0
|15.01.2022
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|20.08.2021
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 4
|23.05.2021
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|0 : 2
|06.03.2021
|Кубок Франции
|1/16 финала
|0 : 3
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 3
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 1
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 0
|18.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 2
|15.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 4
|25.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|4 : 2
|18.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 2
|15.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура Лиги 1: «Брест» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|19
|47
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|19
|37
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|19
|34
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|19
|33
| 5
Лига Европы
|Лилль
|19
|32
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|19
|30
|7
|Ланс
|19
|30
|8
|Брест
|19
|28
|9
|Страсбург
|19
|27
|10
|Тулуза
|19
|25
|11
|Осер
|19
|23
|12
|Реймс
|19
|22
|13
|Анже
|19
|22
|14
|Нант
|19
|18
|15
|Сент-Этьен
|19
|18
| 16
Стыковая зона
|Ренн
|19
|17
| 17
Зона вылета
|Монпелье
|19
|15
| 18
Зона вылета
|Гавр
|19
|13