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Брест - ПСЖ 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
01 Февраля 2025 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 20-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Брест
ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - ПСЖ, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
ПСЖ
Париж
40 Нидерланды вр Марко Бизот
7 Франция зщ Кенни Лала
5 Франция зщ Брендан Шардонне
25 Франция зщ Жюльен Ле Кардиналь
12 Кот-д'Ивуар зщ Люк Зогбе
45 Франция пз Махди Камара
8 Франция пз Юго Маньетти
21 Франция пз Ромен Февр
10 Франция нп Ромен дель Кастильо
17 Сенегал нп Абдалла Сима
19 Франция нп Людовик Ажорк
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
19 Южная Корея пз Ли Кан Ин
17 Португалия пз Витинья
8 Испания пз Фабиан Руис
10 Франция нп Усман Дембеле
9 Португалия нп Гонсалу Рамуш
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
Франция Эрик Руа
Испания Луис Энрике
История личных встреч
14.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур ПСЖ3 : 1Брест
07.02.2024 Кубок Франции 1/8 финала ПСЖ3 : 1Брест
28.01.2024 Франция - Лига 1 19-й тур ПСЖ2 : 2Брест
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур Брест2 : 3ПСЖ
11.03.2023 Франция - Лига 1 27-й тур Брест1 : 2ПСЖ
10.09.2022 Франция - Лига 1 7-й тур ПСЖ1 : 0Брест
15.01.2022 Франция - Лига 1 21-й тур ПСЖ2 : 0Брест
20.08.2021 Франция - Лига 1 3-й тур Брест2 : 4ПСЖ
23.05.2021 Франция - Лига 1 38-й тур Брест0 : 2ПСЖ
06.03.2021 Кубок Франции 1/16 финала Брест0 : 3ПСЖ
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Брест0 : 3
26.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур 0 : 1Брест
22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 2 : 0Брест
18.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур 1 : 2Брест
15.01.2025 Кубок Франции 1/16 финала Брест2 : 1
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 1 : 4ПСЖ
25.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур ПСЖ1 : 1
22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур ПСЖ4 : 2
18.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур 1 : 2ПСЖ
15.01.2025 Кубок Франции 1/16 финала 2 : 4ПСЖ
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура Лиги 1: «Брест» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1947
2
Лига чемпионов
Марсель1937
3
Лига чемпионов
Монако1934
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца1933
5
Лига Европы
Лилль1932
6
Квалификация Лиги конференций
Лион1930
7 Ланс1930
8 Брест1928
9 Страсбург1927
10 Тулуза1925
11 Осер1923
12 Реймс1922
13 Анже1922
14 Нант1918
15 Сент-Этьен1918
16
Стыковая зона
Ренн1917
17
Зона вылета
Монпелье1915
18
Зона вылета
Гавр1913

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