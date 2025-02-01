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Болонья - Комо 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
01 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 23-й тур
Главный судья: Лука Массими (Италия);
Болонья
Комо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Комо, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Комо
Комо
1ПольшаврЛукаш Скорупски
31НидерландызщСэм Бёкема
26КолумбиязщДжон Лукуми
29ИталиязщЛоренцо Де Сильвестри
22ГрециязщХараламбос Ликояннис
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
18ИталияпзТоммазо Побега
11ШвейцарияпзДан Ндой
21ДанияпзЙенс Одгор
30АргентинанпБенхамин Домингес
24НидерландынпТейс Даллинга
30ФранцияврЖан Бутез
5ИталиязщЭдоардо Гольданига
13ИталиязщАльберто Доссена
15БразилиязщФелипе Джек
26ГерманияпзЯнник Энгельхардт
23АргентинапзМаксимо Перроне
33ФранцияпзЛукаш Да Кунья
79АргентинапзНиколас Пас
38ИспаниянпАссане Диао
16ГамбиянпАлиу Фадера
7БразилиянпГабриэл Стрефезза
Главные тренеры
ИталияВинченцо Итальяно
ИспанияСеск Фабрегас
История личных встреч
14.09.2024Италия — Серия А4-й турКомо2 : 2Болонья
29.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 8-й тур1 : 1Болонья
25.01.2025Италия — Серия А22-й тур1 : 1Болонья
21.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й турБолонья2 : 1
18.01.2025Италия — Серия А21-й турБолонья3 : 1
15.01.2025Италия — Серия А19-й тур2 : 2Болонья
25.01.2025Италия — Серия А22-й турКомо1 : 2
20.01.2025Италия — Серия А21-й турКомо4 : 1
14.01.2025Италия — Серия А19-й турКомо1 : 2
10.01.2025Италия — Серия А20-й тур1 : 1Комо
30.12.2024Италия — Серия А18-й турКомо2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2253
2
Лига чемпионов
Интер М2150
3
Лига чемпионов
Аталанта2246
4
Лига чемпионов
Лацио2239
5
Лига Европы
Ювентус2237
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина2136
7 Милан2134
8 Болонья2134
9 Рома2230
10 Дженоа2226
11 Торино2226
12 Удинезе2226
13 Комо2222
14 Эмполи2221
15 Кальяри2221
16 Лечче2220
17 Верона2220
18
Зона вылета
Парма2220
19
Зона вылета
Венеция2216
20
Зона вылета
Монца2213

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