Болонья - Комо 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
01 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 23-й тур
Главный судья: Лука Массими (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Комо, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Комо
Комо
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|29
|зщ
|Лоренцо Де Сильвестри
|22
|зщ
|Хараламбос Ликояннис
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|18
|пз
|Томмазо Побега
|11
|пз
|Дан Ндой
|21
|пз
|Йенс Одгор
|30
|нп
|Бенхамин Домингес
|24
|нп
|Тейс Даллинга
|30
|вр
|Жан Бутез
|5
|зщ
|Эдоардо Гольданига
|13
|зщ
|Альберто Доссена
|15
|зщ
|Фелипе Джек
|26
|пз
|Янник Энгельхардт
|23
|пз
|Максимо Перроне
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|79
|пз
|Николас Пас
|38
|нп
|Ассане Диао
|16
|нп
|Алиу Фадера
|7
|нп
|Габриэл Стрефезза
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Сеск Фабрегас
История личных встреч
|14.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 2
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 1
|25.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
|18.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|3 : 1
|15.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|2 : 2
|25.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 2
|20.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|4 : 1
|14.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|10.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|30.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|22
|53
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|21
|50
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|22
|46
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|22
|39
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|22
|37
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|21
|36
|7
|Милан
|21
|34
|8
|Болонья
|21
|34
|9
|Рома
|22
|30
|10
|Дженоа
|22
|26
|11
|Торино
|22
|26
|12
|Удинезе
|22
|26
|13
|Комо
|22
|22
|14
|Эмполи
|22
|21
|15
|Кальяри
|22
|21
|16
|Лечче
|22
|20
|17
|Верона
|22
|20
| 18
Зона вылета
|Парма
|22
|20
| 19
Зона вылета
|Венеция
|22
|16
| 20
Зона вылета
|Монца
|22
|13