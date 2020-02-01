Бохум - Фрайбург 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 27599
01 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 20-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Фрайбург, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
Фрайбург
Фрайбург
|27
|вр
|Патрик Древес
|14
|зщ
|Тим Эрман
|13
|зщ
|Яков Медич
|5
|зщ
|Бернардо
|15
|зщ
|Феликс Пасслак
|6
|пз
|Ибраима Сиссоко
|19
|пз
|Матуш Беро
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|32
|пз
|Максимилиан Виттек
|33
|нп
|Филипп Хофман
|9
|нп
|Мирон Боадю
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|25
|зщ
|Килианн Сильдилья
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|27
|пз
|Николас Хефлер
|42
|пз
|Рицу Доан
|9
|пз
|Лукас Хёлер
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|34
|пз
|Мерлин Рёль
Главные тренеры
|Петер Цейдлер
|Дитер Хеккинг
|Юлиан Шустер
История личных встреч
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|10.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|18.02.2023
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|0 : 2
|26.08.2022
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 0
|16.04.2022
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|3 : 0
|02.03.2022
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 2 ДВ
|27.11.2021
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|05.02.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|2 : 0
|15.08.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 3
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|3 : 0
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|3 : 3
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 0
|22.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|2 : 0
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|1 : 2
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|4 : 0
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|4 : 1
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|3 : 2
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|19
|48
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|19
|42
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|19
|37
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|19
|32
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|19
|32
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|19
|31
|7
|Вольфсбург
|19
|28
|8
|Боруссия М
|19
|27
|9
|Вердер
|19
|27
|10
|Фрайбург
|19
|27
|11
|Боруссия Д
|19
|26
|12
|Аугсбург
|19
|25
|13
|Санкт-Паули
|19
|20
|14
|Унион
|19
|19
|15
|Хоффенхайм
|19
|18
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|19
|14
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|19
|12
| 18
Зона вылета
|Бохум
|19
|12