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Бохум - Фрайбург 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 27599
01 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 20-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
Бохум
Фрайбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Фрайбург, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
Фрайбург
Фрайбург
27ГерманияврПатрик Древес
14ГерманиязщТим Эрман
13ХорватиязщЯков Медич
5Бразилиязщ Бернардо
15ГерманиязщФеликс Пасслак
6ФранцияпзИбраима Сиссоко
19СловакияпзМатуш Беро
8ФранцияпзЭнтони Лосийя
32ГерманияпзМаксимилиан Виттек
33ГерманиянпФилипп Хофман
9НидерландынпМирон Боадю
1ГерманияврНоа Атуболу
25ФранциязщКилианн Сильдилья
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
3АвстриязщФилипп Линхарт
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
27ГерманияпзНиколас Хефлер
42ЯпонияпзРицу Доан
9ГерманияпзЛукас Хёлер
32ИталияпзВинченцо Грифо
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
34ГерманияпзМерлин Рёль
Главные тренеры
ГерманияПетер Цейдлер
ГерманияДитер Хеккинг
ГерманияЮлиан Шустер
История личных встреч
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й турФрайбург2 : 1Бохум
10.03.2024Германия - Бундеслига25-й турБохум1 : 2Фрайбург
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й турФрайбург2 : 1Бохум
18.02.2023Германия - Бундеслига21-й турБохум0 : 2Фрайбург
26.08.2022Германия - Бундеслига4-й турФрайбург1 : 0Бохум
16.04.2022Германия - Бундеслига30-й турФрайбург3 : 0Бохум
02.03.2022Кубок Германии1/4 финалаБохум1 : 2 ДВФрайбург
27.11.2021Германия - Бундеслига13-й турБохум2 : 1Фрайбург
05.02.2016Германия - Вторая Бундеслига20-й турБохум2 : 0Фрайбург
15.08.2015Германия - Вторая Бундеслига3-й турФрайбург1 : 3Бохум
25.01.2025Германия — Бундеслига19-й тур3 : 0Бохум
18.01.2025Германия — Бундеслига18-й турБохум3 : 3
15.01.2025Германия — Бундеслига17-й турБохум1 : 0
11.01.2025Германия — Бундеслига16-й тур2 : 0Бохум
22.12.2024Германия — Бундеслига15-й турБохум2 : 0
25.01.2025Германия — Бундеслига19-й турФрайбург1 : 2
18.01.2025Германия — Бундеслига18-й тур4 : 0Фрайбург
14.01.2025Германия — Бундеслига17-й тур4 : 1Фрайбург
11.01.2025Германия — Бундеслига16-й турФрайбург3 : 2
21.12.2024Германия — Бундеслига15-й тур5 : 1Фрайбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1948
2
Лига чемпионов
Байер1942
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1937
4
Лига чемпионов
Штутгарт1932
5
Лига Европы
РБ Лейпциг1932
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц1931
7 Вольфсбург1928
8 Боруссия М1927
9 Вердер1927
10 Фрайбург1927
11 Боруссия Д1926
12 Аугсбург1925
13 Санкт-Паули1920
14 Унион1919
15 Хоффенхайм1918
16
Стыковая зона
Хайденхайм1914
17
Зона вылета
Хольштайн1912
18
Зона вылета
Бохум1912

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