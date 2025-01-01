Бавария - Хольштайн 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
01 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 20-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Хольштайн, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Хольштайн
Киль
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|22
|зщ
|Рафаэл Геррейру
|45
|пз
|Александар Павлович
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|27
|пз
|Конрад Лаймер
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|10
|нп
|Лерой Зане
|7
|нп
|Серж Гнабри
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Тимон Вайнер
|17
|зщ
|Тимо Беккер
|26
|зщ
|Давид Зец
|3
|зщ
|Марко Коменда
|23
|зщ
|Лассе Розенбом
|8
|зщ
|Финн Порат
|10
|пз
|Льюис Холтби
|37
|пз
|Армин Гигович
|24
|нп
|Магнус Кнудсен
|7
|нп
|Стивен Скрыбски
|19
|нп
|Фил Харрес
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Марцель Рапп
История личных встреч
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 6
|13.01.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 2 6 : 5
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 1
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|1 : 2
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|3 : 0
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|3 : 2
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|5 : 0
|24.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|1 : 3
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|4 : 2
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|3 : 2
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|19
|48
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|19
|42
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|19
|37
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|19
|32
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|19
|32
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|19
|31
|7
|Вольфсбург
|19
|28
|8
|Боруссия М
|19
|27
|9
|Вердер
|19
|27
|10
|Фрайбург
|19
|27
|11
|Боруссия Д
|19
|26
|12
|Аугсбург
|19
|25
|13
|Санкт-Паули
|19
|20
|14
|Унион
|19
|19
|15
|Хоффенхайм
|19
|18
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|19
|14
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|19
|12
| 18
Зона вылета
|Бохум
|19
|12