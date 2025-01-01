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Бавария - Хольштайн 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
01 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 20-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
Бавария
Хольштайн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Хольштайн, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Хольштайн
Киль
1ГерманияврМануэль Нойер
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3Южная КореязщКим Мин Джэ
22ПортугалиязщРафаэл Геррейру
45ГерманияпзАлександар Павлович
6ГерманияпзЙозуа Киммих
27АвстрияпзКонрад Лаймер
42ГерманияпзДжамал Мусиала
10ГерманиянпЛерой Зане
7ГерманиянпСерж Гнабри
9АнглиянпГарри Кейн
1ГерманияврТимон Вайнер
17ГерманиязщТимо Беккер
26СловениязщДавид Зец
3ГерманиязщМарко Коменда
23ГерманиязщЛассе Розенбом
8ГерманиязщФинн Порат
10ГерманияпзЛьюис Холтби
37Босния и ГерцеговинапзАрмин Гигович
24НорвегиянпМагнус Кнудсен
7ГерманиянпСтивен Скрыбски
19ГерманиянпФил Харрес
Главные тренеры
БельгияВенсан Компани
ГерманияМарцель Рапп
История личных встреч
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й турХольштайн1 : 6Бавария
13.01.2021Кубок Германии2-й раундХольштайн2 : 2 6 : 5Бавария
29.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 8-й турБавария3 : 1
25.01.2025Германия — Бундеслига19-й тур1 : 2Бавария
22.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й тур3 : 0Бавария
18.01.2025Германия — Бундеслига18-й турБавария3 : 2
15.01.2025Германия — Бундеслига17-й турБавария5 : 0
24.01.2025Германия — Бундеслига19-й тур2 : 2Хольштайн
18.01.2025Германия — Бундеслига18-й турХольштайн1 : 3
14.01.2025Германия — Бундеслига17-й турХольштайн4 : 2
11.01.2025Германия — Бундеслига16-й тур3 : 2Хольштайн
21.12.2024Германия — Бундеслига15-й турХольштайн5 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1948
2
Лига чемпионов
Байер1942
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1937
4
Лига чемпионов
Штутгарт1932
5
Лига Европы
РБ Лейпциг1932
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц1931
7 Вольфсбург1928
8 Боруссия М1927
9 Вердер1927
10 Фрайбург1927
11 Боруссия Д1926
12 Аугсбург1925
13 Санкт-Паули1920
14 Унион1919
15 Хоффенхайм1918
16
Стыковая зона
Хайденхайм1914
17
Зона вылета
Хольштайн1912
18
Зона вылета
Бохум1912

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