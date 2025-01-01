Херенвен - Фортуна 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
01 Февраля 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 21-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Фортуна, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Херенвен
Херенвен
Фортуна
Ситтард-Гелен
|13
|вр
|Микки ван дер Харт
|15
|зщ
|Хуссейн Али
|4
|зщ
|Сам Керстен
|17
|зщ
|Николай Хопланн
|11
|зщ
|Матс Кёлерт
|6
|пз
|Амара Конде
|21
|пз
|Espen van Ee
|14
|пз
|Levi Smans
|10
|пз
|Ilias Sebaoui
|30
|нп
|Алиреза Джаханбакш
|20
|нп
|Jacob Trenskow
|1
|вр
|Luuk Koopmans
|4
|зщ
|Шон Адевойе
|5
|зщ
|Дарио Груйчич
|10
|пз
|Ален Халилович
|33
|пз
|Эсекьель Бульяуде
|12
|пз
|Иву Пинту
|22
|пз
|Самуэль Бастьен
|20
|пз
|Эдуар Мишю
|23
|нп
|Алессио да Круз
|8
|нп
|Яспер Дахлаус
|7
|нп
|Кристоффер Петерсон
Главные тренеры
|Данни Бёйс
История личных встреч
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|3 : 0
|03.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|3 : 3
|25.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|3 : 0
|25.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|2 : 0
|27.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|2 : 1
|05.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|2 : 0
|18.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|1 : 0
|10.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 3
|19.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 3
|02.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|2 : 1
|25.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 0
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|0 : 2
|16.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
|12.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|2 : 4
|21.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|3 : 0
|26.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 4
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|4 : 1
|10.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|0 : 3
|22.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|2 : 5
|17.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|20
|49
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|19
|45
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|20
|41
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|19
|36
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|19
|34
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|20
|34
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|19
|31
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|20
|25
|9
|НАК Бреда
|20
|25
|10
|Херенвен
|20
|24
|11
|НЕК Неймеген
|19
|23
|12
|Виллем II
|20
|23
|13
|ПЕК Зволле
|20
|23
|14
|Гронинген
|20
|21
|15
|Хераклес
|20
|20
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|20
|17
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|20
|11
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|19
|10