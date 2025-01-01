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Херенвен - Фортуна 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
01 Февраля 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 21-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Нидерланды);
Херенвен
Фортуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Фортуна, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Херенвен
Херенвен
Фортуна
Ситтард-Гелен
13 Нидерланды вр Микки ван дер Харт
15 Ирак зщ Хуссейн Али
4 Нидерланды зщ Сам Керстен
17 Норвегия зщ Николай Хопланн
11 Германия зщ Матс Кёлерт
6 Германия пз Амара Конде
21 Нидерланды пз Espen van Ee
14 Нидерланды пз Levi Smans
10 Бельгия пз Ilias Sebaoui
30 Иран нп Алиреза Джаханбакш
20 Дания нп Jacob Trenskow
1 Нидерланды вр Luuk Koopmans
4 Бельгия зщ Шон Адевойе
5 Австрия зщ Дарио Груйчич
10 Хорватия пз Ален Халилович
33 Аргентина пз Эсекьель Бульяуде
12 Португалия пз Иву Пинту
22 ДР Конго пз Самуэль Бастьен
20 Франция пз Эдуар Мишю
23 Кабо-Верде нп Алессио да Круз
8 Нидерланды нп Яспер Дахлаус
7 Швеция нп Кристоффер Петерсон
Главные тренеры
Нидерланды Данни Бёйс
История личных встреч
02.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Фортуна3 : 0Херенвен
03.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Фортуна3 : 3Херенвен
25.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Херенвен3 : 0Фортуна
25.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Фортуна2 : 0Херенвен
27.08.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Херенвен2 : 1Фортуна
05.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Фортуна2 : 0Херенвен
18.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Херенвен1 : 0Фортуна
10.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Херенвен1 : 3Фортуна
19.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Фортуна1 : 3Херенвен
02.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Фортуна2 : 1Херенвен
25.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 1 : 0Херенвен
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур Херенвен0 : 2
16.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8 финала 3 : 2 ДВХеренвен
12.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 2 : 4Херенвен
21.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 3 : 0Херенвен
26.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Фортуна1 : 4
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 4 : 1Фортуна
10.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур Фортуна0 : 3
22.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 2 : 5Фортуна
17.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала 3 : 1Фортуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2049
2
Лига чемпионов
Аякс1945
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2041
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1936
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1934
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2034
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1931
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2025
9 НАК Бреда2025
10 Херенвен2024
11 НЕК Неймеген1923
12 Виллем II2023
13 ПЕК Зволле2023
14 Гронинген2021
15 Хераклес2020
16
Стыковая зона
Спарта2017
17
Зона вылета
Валвейк2011
18
Зона вылета
Алмере Сити1910

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