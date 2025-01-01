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НЕК Неймеген - ПСВ Эйндховен 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
01 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 21-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
НЕК Неймеген
ПСВ Эйндховен

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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - ПСВ Эйндховен, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
22 Нидерланды вр Робин Руфс
2 Франция зщ Брайанн Перейра
4 Испания зщ Иван Маркес
3 Нидерланды зщ Филиппе Сандлер
24 Нидерланды зщ Калвин Вердонк
6 Нидерланды пз Мес Худемакерс
71 Нидерланды пз Дирк Пропер
32 Нидерланды пз Вито ван Кроой
25 Нидерланды нп Сами Уаисса
11 Нидерланды нп Башар Ональ
18 Япония нп Коки Огава
1 Аргентина вр Вальтер Бенитес
37 США зщ Ричард Ледесма
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
18 Франция зщ Оливье Боскальи
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
22 Нидерланды зщ Йерди Схаутен
23 Нидерланды пз Йоей Верман
20 Нидерланды пз Гус Тиль
34 Марокко пз Исмаэль Сайбари
11 Бельгия нп Жоан Бакайоко
9 Нидерланды нп Люк де Йонг
Главные тренеры
Нидерланды Рогьер Мейер
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
14.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0НЕК Неймеген
30.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур НЕК Неймеген3 : 1ПСВ Эйндховен
16.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур ПСВ Эйндховен4 : 0НЕК Неймеген
01.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур НЕК Неймеген2 : 4ПСВ Эйндховен
30.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0НЕК Неймеген
11.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур ПСВ Эйндховен3 : 2НЕК Неймеген
12.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур НЕК Неймеген1 : 2ПСВ Эйндховен
18.02.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур ПСВ Эйндховен3 : 1НЕК Неймеген
10.09.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур НЕК Неймеген0 : 4ПСВ Эйндховен
14.02.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур НЕК Неймеген0 : 3ПСВ Эйндховен
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур НЕК Неймеген4 : 1
11.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 0 : 1НЕК Неймеген
22.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 4 : 1НЕК Неймеген
18.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала 1 : 0 ДВНЕК Неймеген
15.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур НЕК Неймеген1 : 1
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур ПСВ Эйндховен3 : 2
25.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур ПСВ Эйндховен3 : 2
21.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 2 : 3ПСВ Эйндховен
18.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 3 : 1ПСВ Эйндховен
14.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8 финала ПСВ Эйндховен5 : 4 ДВ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2049
2
Лига чемпионов
Аякс1945
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2041
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1936
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1934
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2034
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1931
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2025
9 НАК Бреда2025
10 Херенвен2024
11 НЕК Неймеген1923
12 Виллем II2023
13 ПЕК Зволле2023
14 Гронинген2021
15 Хераклес2020
16
Стыковая зона
Спарта2017
17
Зона вылета
Валвейк2011
18
Зона вылета
Алмере Сити1910

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