НЕК Неймеген - ПСВ Эйндховен 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
01 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 21-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - ПСВ Эйндховен, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
|22
|вр
|Робин Руфс
|2
|зщ
|Брайанн Перейра
|4
|зщ
|Иван Маркес
|3
|зщ
|Филиппе Сандлер
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|6
|пз
|Мес Худемакерс
|71
|пз
|Дирк Пропер
|32
|пз
|Вито ван Кроой
|25
|нп
|Сами Уаисса
|11
|нп
|Башар Ональ
|18
|нп
|Коки Огава
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|37
|зщ
|Ричард Ледесма
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|22
|зщ
|Йерди Схаутен
|23
|пз
|Йоей Верман
|20
|пз
|Гус Тиль
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|11
|нп
|Жоан Бакайоко
|9
|нп
|Люк де Йонг
Главные тренеры
|Рогьер Мейер
|Петер Бош
История личных встреч
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|2 : 0
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|4 : 0
|01.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|2 : 4
|30.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|3 : 0
|11.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 2
|12.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 2
|18.02.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|3 : 1
|10.09.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|0 : 4
|14.02.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|0 : 3
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|4 : 1
|11.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|0 : 1
|22.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|4 : 1
|18.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 0 ДВ
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|1 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 2
|25.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|3 : 2
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 3
|18.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|3 : 1
|14.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|5 : 4 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|20
|49
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|19
|45
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|20
|41
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|19
|36
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|19
|34
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|20
|34
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|19
|31
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|20
|25
|9
|НАК Бреда
|20
|25
|10
|Херенвен
|20
|24
|11
|НЕК Неймеген
|19
|23
|12
|Виллем II
|20
|23
|13
|ПЕК Зволле
|20
|23
|14
|Гронинген
|20
|21
|15
|Хераклес
|20
|20
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|20
|17
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|20
|11
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|19
|10