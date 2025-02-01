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Мотор - Лехия 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Арена Люблин (Люблин, Польша), вместимость: 15500
01 Февраля 2025 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 19-й тур
Мотор
Лехия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мотор - Лехия, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Люблин (Люблин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мотор
Люблин
Лехия
Гданьск
История личных встреч
26.07.2024 Польша — Экстракласса 2-й тур Лехия0 : 2Мотор
07.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур 2 : 2Мотор
02.12.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур Мотор1 : 0
22.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур 1 : 2Мотор
08.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур 2 : 3Мотор
02.11.2024 Польша — Экстракласса 14-й тур Мотор4 : 2
07.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур Лехия1 : 0
30.11.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур 2 : 0Лехия
23.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур Лехия0 : 3
09.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур 0 : 0Лехия
03.11.2024 Польша — Экстракласса 14-й тур Лехия1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Лех П1838
2
Квалификация Лиги конференций
Ракув1836
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1835
4 Легия1832
5 Краковия1831
6 Гурник З1830
7 Мотор1828
8 Погонь1827
9 ГКС Катовице1926
10 Видзев1825
11 Пяст1822
12 Радомяк1820
13 Сталь1919
14 Заглембе Л1819
15 Пуща1818
16
Зона вылета
Корона1818
17
Зона вылета
Лехия1814
18
Зона вылета
Шлёнск1810

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