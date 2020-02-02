Ренн - Страсбург 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
02 Февраля 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 20-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Страсбург, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Страсбург
Страсбург
|1
|вр
|Брис Самба
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|55
|зщ
|Лео Эстигор
|4
|зщ
|Кристофер Ву
|18
|зщ
|Махамаду Нагида
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|17
|пз
|Джордан Джеймс
|6
|пз
|Азор Матусива
|8
|пз
|Секо Фофана
|11
|нп
|Людовик Блас
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
|1
|вр
|Джордже Петрович
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|23
|зщ
|Мамаду Сарр
|29
|пз
|Исмаэль Дукуре
|8
|пз
|Андрей Сантос
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|42
|пз
|Абдул Уаттара
|6
|пз
|Феликс Лемарешаль
|15
|пз
|Себастьян Нанаси
|7
|нп
|Диегу Морейра
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
Главные тренеры
|Жюльен Стефан
|Хорхе Сампаоли
|Хорхе Сампаоли
|Лиам Росеньор
История личных встреч
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|3 : 1
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|01.02.2023
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|3 : 0
|01.10.2022
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 3
|20.04.2022
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|24.10.2021
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|14.03.2021
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 0
|27.11.2020
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|25.08.2019
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 2
|25.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|3 : 2
|18.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 2
|15.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 0
|11.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|03.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|3 : 2
|25.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|2 : 1
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|15.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 2 3 : 5
|12.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|20
|50
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|19
|37
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|19
|34
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|19
|33
| 5
Лига Европы
|Ланс
|20
|33
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|19
|32
|7
|Лион
|19
|30
|8
|Брест
|20
|28
|9
|Страсбург
|19
|27
|10
|Тулуза
|19
|25
|11
|Осер
|19
|23
|12
|Реймс
|19
|22
|13
|Анже
|19
|22
|14
|Нант
|19
|18
|15
|Сент-Этьен
|19
|18
| 16
Стыковая зона
|Ренн
|19
|17
| 17
Зона вылета
|Монпелье
|20
|15
| 18
Зона вылета
|Гавр
|19
|13