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Ренн - Страсбург 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
02 Февраля 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 20-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Ренн
Страсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Страсбург, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Страсбург
Страсбург
1ФранцияврБрис Самба
33НидерландызщХанс Хатебур
55НорвегиязщЛео Эстигор
4КамерунзщКристофер Ву
18КамерунзщМахамаду Нагида
3ФранциязщАдриен Трюффер
17УэльспзДжордан Джеймс
6НидерландыпзАзор Матусива
8Кот-д'ИвуарпзСеко Фофана
11ФранциянпЛюдовик Блас
9ФранциянпАрно Калимуэндо
1СербияврДжордже Петрович
22ФранциязщГела Дуэ
23ФранциязщМамаду Сарр
29ФранцияпзИсмаэль Дукуре
8БразилияпзАндрей Сантос
19ФранцияпзХабиб Диарра
42Кот-д'ИвуарпзАбдул Уаттара
6ФранцияпзФеликс Лемарешаль
15ШвецияпзСебастьян Нанаси
7ПортугалиянпДиегу Морейра
10НидерландынпЭмануэль Эмега
Главные тренеры
ФранцияЖюльен Стефан
АргентинаХорхе Сампаоли
АргентинаХорхе Сампаоли
АнглияЛиам Росеньор
История личных встреч
25.08.2024Франция — Лига 12-й турСтрасбург3 : 1Ренн
31.03.2024Франция - Лига 127-й турСтрасбург2 : 0Ренн
29.10.2023Франция - Лига 110-й турРенн1 : 1Страсбург
01.02.2023Франция - Лига 121-й турРенн3 : 0Страсбург
01.10.2022Франция - Лига 19-й турСтрасбург1 : 3Ренн
20.04.2022Франция - Лига 133-й турСтрасбург2 : 1Ренн
24.10.2021Франция - Лига 111-й турРенн1 : 0Страсбург
14.03.2021Франция - Лига 129-й турРенн1 : 0Страсбург
27.11.2020Франция - Лига 112-й турСтрасбург1 : 1Ренн
25.08.2019Франция - Лига 13-й турСтрасбург0 : 2Ренн
25.01.2025Франция — Лига 119-й тур3 : 2Ренн
18.01.2025Франция — Лига 118-й турРенн1 : 2
15.01.2025Кубок Франции1/16 финала1 : 0Ренн
11.01.2025Франция — Лига 117-й турРенн1 : 2
03.01.2025Франция — Лига 116-й тур3 : 2Ренн
25.01.2025Франция — Лига 119-й турСтрасбург2 : 1
19.01.2025Франция — Лига 118-й тур1 : 1Страсбург
15.01.2025Кубок Франции1/16 финала2 : 2 3 : 5Страсбург
12.01.2025Франция — Лига 117-й тур1 : 2Страсбург
05.01.2025Франция — Лига 116-й турСтрасбург3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2050
2
Лига чемпионов
Марсель1937
3
Лига чемпионов
Монако1934
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца1933
5
Лига Европы
Ланс2033
6
Квалификация Лиги конференций
Лилль1932
7 Лион1930
8 Брест2028
9 Страсбург1927
10 Тулуза1925
11 Осер1923
12 Реймс1922
13 Анже1922
14 Нант1918
15 Сент-Этьен1918
16
Стыковая зона
Ренн1917
17
Зона вылета
Монпелье2015
18
Зона вылета
Гавр1913

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