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Реймс - Нант 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Огюст Делон (Реймс, Франция), вместимость: 21684
02 Февраля 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 20-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Реймс
Нант

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Нант, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реймс
Реймс
Нант
Нант
94ФранцияврЙеванн Диуф
21ФранциязщСедрик Кипре
18Экваториальная ГвинеязщСерхио Акьем
23ПортугалияпзАурелиу Бута
6ФранцияпзВалентен Атаньяна
15ЗимбабвепзМаршалл Мунеци
30ИрландияпзДжон Финн
7ЯпониянпДзюня Ито
11ФранциянпАмин Салама
67ФранциянпМамаду Диахон
17ЯпониянпКэито Накамура
16ПортугалияврАнтони Лопеш
98ФранциязщКельвен Амьен-Аду
24ГвинеязщСайду Соу
4ФранциязщНиколя Паллуа
3ФранциязщНиколя Козза
21КамерунзщЖан-Шарль Кастеллетто
5ИспанияпзПедро Чиривелья
25ФранцияпзФлоран Молле
27НигерияпзМозес Саймон
62ФранциянпБахереба Гирасси
39ФранциянпМаттис Аблин
Главные тренеры
СловенияЛука Элснер
ФранцияАнтуан Комбуаре
История личных встреч
15.09.2024Франция — Лига 14-й турНант1 : 2Реймс
28.01.2024Франция - Лига 119-й турРеймс0 : 0Нант
05.11.2023Франция - Лига 111-й турНант0 : 1Реймс
02.04.2023Франция - Лига 129-й турНант0 : 3Реймс
06.11.2022Франция - Лига 114-й турРеймс1 : 0Нант
13.02.2022Франция - Лига 124-й турНант1 : 0Реймс
26.09.2021Франция - Лига 18-й турРеймс3 : 1Нант
03.03.2021Франция - Лига 128-й турНант1 : 2Реймс
16.12.2020Франция - Лига 115-й турРеймс3 : 2Нант
15.09.2019Франция - Лига 15-й турНант1 : 0Реймс
25.01.2025Франция — Лига 119-й тур1 : 1Реймс
19.01.2025Франция — Лига 118-й турРеймс1 : 1
14.01.2025Кубок Франции1/16 финалаРеймс1 : 1 3 : 1
11.01.2025Франция — Лига 117-й турРеймс2 : 4
04.01.2025Франция — Лига 116-й тур3 : 1Реймс
26.01.2025Франция — Лига 119-й турНант1 : 1
19.01.2025Франция — Лига 118-й тур1 : 1Нант
15.01.2025Кубок Франции1/16 финала2 : 1Нант
10.01.2025Франция — Лига 117-й турНант2 : 2
04.01.2025Франция — Лига 116-й тур1 : 1Нант
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2050
2
Лига чемпионов
Марсель1937
3
Лига чемпионов
Монако1934
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца1933
5
Лига Европы
Ланс2033
6
Квалификация Лиги конференций
Лилль1932
7 Лион1930
8 Брест2028
9 Страсбург1927
10 Тулуза1925
11 Осер1923
12 Реймс1922
13 Анже1922
14 Нант1918
15 Сент-Этьен1918
16
Стыковая зона
Ренн1917
17
Зона вылета
Монпелье2015
18
Зона вылета
Гавр1913

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