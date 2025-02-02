Реймс - Нант 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Огюст Делон (Реймс, Франция), вместимость: 21684
02 Февраля 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 20-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Нант, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Нант
Нант
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|21
|зщ
|Седрик Кипре
|18
|зщ
|Серхио Акьем
|23
|пз
|Аурелиу Бута
|6
|пз
|Валентен Атаньяна
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|30
|пз
|Джон Финн
|7
|нп
|Дзюня Ито
|11
|нп
|Амин Салама
|67
|нп
|Мамаду Диахон
|17
|нп
|Кэито Накамура
|16
|вр
|Антони Лопеш
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|24
|зщ
|Сайду Соу
|4
|зщ
|Николя Паллуа
|3
|зщ
|Николя Козза
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|25
|пз
|Флоран Молле
|27
|пз
|Мозес Саймон
|62
|нп
|Бахереба Гирасси
|39
|нп
|Маттис Аблин
Главные тренеры
|Лука Элснер
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 2
|28.01.2024
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|02.04.2023
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 3
|06.11.2022
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|13.02.2022
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|26.09.2021
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|3 : 1
|03.03.2021
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 2
|16.12.2020
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|3 : 2
|15.09.2019
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
|25.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|14.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 1
|11.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 4
|04.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|3 : 1
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|15.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 1
|10.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 2
|04.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|20
|50
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|19
|37
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|19
|34
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|19
|33
| 5
Лига Европы
|Ланс
|20
|33
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|19
|32
|7
|Лион
|19
|30
|8
|Брест
|20
|28
|9
|Страсбург
|19
|27
|10
|Тулуза
|19
|25
|11
|Осер
|19
|23
|12
|Реймс
|19
|22
|13
|Анже
|19
|22
|14
|Нант
|19
|18
|15
|Сент-Этьен
|19
|18
| 16
Стыковая зона
|Ренн
|19
|17
| 17
Зона вылета
|Монпелье
|20
|15
| 18
Зона вылета
|Гавр
|19
|13