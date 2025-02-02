Марсель - Лион 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
02 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 20-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Лион, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Лион
Лион
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|62
|зщ
|Микаэль Мурильо
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|4
|зщ
|Луис Фелипе
|3
|зщ
|Кентен Мерлен
|44
|пз
|Луис Энрике
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|8
|нп
|Ниль Мопе
|23
|вр
|Лукас Перри
|20
|зщ
|Саэль Кумбеди
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|31
|пз
|Неманья Матич
|7
|пз
|Жордан Верету
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|37
|пз
|Эрнест Нуама
|18
|нп
|Райан Шерки
|10
|нп
|Александр Ляказетт
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Жорже Масиэл
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 3
|04.02.2024
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|06.12.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|23.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|06.11.2022
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|01.05.2022
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|0 : 3
|01.02.2022
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 1
|28.02.2021
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 1
|04.10.2020
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 1
|12.02.2020
|Кубок Франции
|1/4 финала
|1 : 0
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|2 : 0
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|14.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 4
|11.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|5 : 1
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 1
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|0 : 0
|18.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|0 : 0
|15.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 2 4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|20
|50
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|19
|37
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|19
|34
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|19
|33
| 5
Лига Европы
|Ланс
|20
|33
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|19
|32
|7
|Лион
|19
|30
|8
|Брест
|20
|28
|9
|Страсбург
|19
|27
|10
|Тулуза
|19
|25
|11
|Осер
|19
|23
|12
|Реймс
|19
|22
|13
|Анже
|19
|22
|14
|Нант
|19
|18
|15
|Сент-Этьен
|19
|18
| 16
Стыковая зона
|Ренн
|19
|17
| 17
Зона вылета
|Монпелье
|20
|15
| 18
Зона вылета
|Гавр
|19
|13