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Марсель - Лион 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
02 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 20-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Марсель
Лион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Лион, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Лион
Лион
1АргентинаврХеронимо Рульи
62ПанамазщМикаэль Мурильо
5АргентиназщЛеонардо Балерди
4ИталиязщЛуис Фелипе
3ФранциязщКентен Мерлен
44БразилияпзЛуис Энрике
21ФранцияпзВалентин Ронжье
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
25ФранцияпзАдриен Рабьо
10АнглияпзМэйсон Гринвуд
8ФранциянпНиль Мопе
23БразилияврЛукас Перри
20ФранциязщСаэль Кумбеди
22АнголазщКлинтон Мата
19СенегалзщМусса Ньякате
3АргентиназщНиколас Тальяфико
31СербияпзНеманья Матич
7ФранцияпзЖордан Верету
8ФранцияпзКорентин Толиссо
37ГанапзЭрнест Нуама
18ФранциянпРайан Шерки
10ФранциянпАлександр Ляказетт
Главные тренеры
ИталияРоберто де Дзерби
ПортугалияЖорже Масиэл
ПортугалияПаулу Фонсека
История личных встреч
22.09.2024Франция — Лига 15-й турЛион2 : 3Марсель
04.02.2024Франция - Лига 120-й турЛион1 : 0Марсель
06.12.2023Франция - Лига 110-й турМарсель3 : 0Лион
23.04.2023Франция - Лига 132-й турЛион1 : 2Марсель
06.11.2022Франция - Лига 114-й турМарсель1 : 0Лион
01.05.2022Франция - Лига 135-й турМарсель0 : 3Лион
01.02.2022Франция - Лига 114-й турЛион2 : 1Марсель
28.02.2021Франция - Лига 127-й турМарсель1 : 1Лион
04.10.2020Франция - Лига 16-й турЛион1 : 1Марсель
12.02.2020Кубок Франции1/4 финалаЛион1 : 0Марсель
26.01.2025Франция — Лига 119-й тур2 : 0Марсель
19.01.2025Франция — Лига 118-й турМарсель1 : 1
14.01.2025Кубок Франции1/16 финалаМарсель1 : 1 3 : 4
11.01.2025Франция — Лига 117-й тур1 : 2Марсель
05.01.2025Франция — Лига 116-й турМарсель5 : 1
30.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й турЛион1 : 1
26.01.2025Франция — Лига 119-й тур1 : 1Лион
23.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 7-й тур0 : 0Лион
18.01.2025Франция — Лига 118-й турЛион0 : 0
15.01.2025Кубок Франции1/16 финала2 : 2 4 : 2Лион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2050
2
Лига чемпионов
Марсель1937
3
Лига чемпионов
Монако1934
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца1933
5
Лига Европы
Ланс2033
6
Квалификация Лиги конференций
Лилль1932
7 Лион1930
8 Брест2028
9 Страсбург1927
10 Тулуза1925
11 Осер1923
12 Реймс1922
13 Анже1922
14 Нант1918
15 Сент-Этьен1918
16
Стыковая зона
Ренн1917
17
Зона вылета
Монпелье2015
18
Зона вылета
Гавр1913

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