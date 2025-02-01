Бетис - Атлетик Б 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
02 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 22-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Атлетик Б, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Атлетик Б
Бильбао
|13
|вр
|Адриан
|5
|зщ
|Марк Бартра
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|6
|зщ
|Натан
|15
|зщ
|Ромен Перро
|21
|пз
|Марк Рока
|4
|пз
|Джонни Кардозо
|22
|пз
|Иско
|36
|нп
|Хесус Родригес
|10
|нп
|Эз Абде
|8
|нп
|Витор Уго Роке Феррейра
|1
|вр
|Унай Симон
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|32
|зщ
|Адама Бойро
|6
|пз
|Микель Весга
|23
|пз
|Микель Хаурехисар
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|10
|нп
|Нико Уильямс
|7
|нп
|Алекс Беренгер
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 1
|25.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|3 : 1
|27.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|4 : 2
|04.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 1
|29.12.2022
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 0
|13.03.2022
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|19.12.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 2
|21.04.2021
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 0
|04.02.2021
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 1 1 : 4
|23.11.2020
|Испания - Примера
|10-й тур
|4 : 0
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 1
|18.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 3
|15.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|5 : 1
|11.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 0
|04.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 1
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 1
|26.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 0
|22.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|4 : 1
|19.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 2
|16.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|21
|49
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|21
|45
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|21
|42
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|21
|40
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|22
|37
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|22
|32
|7
|Мальорка
|21
|30
|8
|Реал Сосьедад
|21
|28
|9
|Севилья
|22
|28
|10
|Жирона
|21
|28
|11
|Бетис
|21
|28
|12
|Осасуна
|21
|27
|13
|Сельта
|21
|25
|14
|Хетафе
|22
|24
|15
|Леганес
|22
|23
|16
|Лас-Пальмас
|21
|23
|17
|Алавес
|21
|21
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|21
|20
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|21
|16
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|22
|15