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Бетис - Атлетик Б 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
02 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 22-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Бетис
Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Атлетик Б, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Атлетик Б
Бильбао
13Испаниявр Адриан
5ИспаниязщМарк Бартра
3ИспаниязщДиего Льоренте
6Бразилиязщ Натан
15ФранциязщРомен Перро
21ИспанияпзМарк Рока
4СШАпзДжонни Кардозо
22Испанияпз Иско
36ИспаниянпХесус Родригес
10МарокконпЭз Абде
8БразилиянпВитор Уго Роке Феррейра
1ИспанияврУнай Симон
2ИспаниязщАндони Горосабель
3ИспаниязщДани Вивиан
4ИспаниязщАйтор Паредес
32ИспаниязщАдама Бойро
6ИспанияпзМикель Весга
23ИспанияпзМикель Хаурехисар
8ИспанияпзОйан Сансет
9ГананпИньяки Уильямс
10ИспаниянпНико Уильямс
7ИспаниянпАлекс Беренгер
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
ИспанияЭрнесто Вальверде
История личных встреч
03.11.2024Испания — Примера12-й турАтлетик Б1 : 1Бетис
25.02.2024Испания - Примера26-й турБетис3 : 1Атлетик Б
27.08.2023Испания - Примера3-й турАтлетик Б4 : 2Бетис
04.05.2023Испания - Примера33-й турАтлетик Б0 : 1Бетис
29.12.2022Испания - Примера15-й турБетис0 : 0Атлетик Б
13.03.2022Испания - Примера28-й турБетис1 : 0Атлетик Б
19.12.2021Испания - Примера18-й турАтлетик Б3 : 2Бетис
21.04.2021Испания - Примера31-й турБетис0 : 0Атлетик Б
04.02.2021Кубок Испании1/4 финалаБетис1 : 1 1 : 4Атлетик Б
23.11.2020Испания - Примера10-й турАтлетик Б4 : 0Бетис
25.01.2025Испания — Примера21-й тур0 : 1Бетис
18.01.2025Испания — Примера20-й турБетис1 : 3
15.01.2025Кубок Испании1/8 финала5 : 1Бетис
11.01.2025Испания — Примера19-й тур1 : 0Бетис
04.01.2025Кубок Испании1/16 финала0 : 1Бетис
30.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й турАтлетик Б3 : 1
26.01.2025Испания — Примера21-й турАтлетик Б0 : 0
22.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 7-й тур4 : 1Атлетик Б
19.01.2025Испания — Примера20-й тур1 : 2Атлетик Б
16.01.2025Кубок Испании1/8 финалаАтлетик Б2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2149
2
Лига чемпионов
Атлетико М2145
3
Лига чемпионов
Барселона2142
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2140
5
Лига Европы
Вильярреал2237
6
Квалификация Лиги конференций
Райо Вальекано2232
7 Мальорка2130
8 Реал Сосьедад2128
9 Севилья2228
10 Жирона2128
11 Бетис2128
12 Осасуна2127
13 Сельта2125
14 Хетафе2224
15 Леганес2223
16 Лас-Пальмас2123
17 Алавес2121
18
Зона вылета
Эспаньол2120
19
Зона вылета
Валенсия2116
20
Зона вылета
Вальядолид2215

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