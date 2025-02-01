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Осасуна - Реал Сосьедад 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
02 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 22-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Осасуна
Реал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Реал Сосьедад, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1ИспанияврСерхио Эррера
15ИспаниязщРубен Пенья
22КамерунзщФлавьен Бойомо
24ИспаниязщАлехандро Катена
23ИспанияпзАбель Бретонес
18ИспанияпзИкер Муньос
14ИспанияпзРубен Гарсия
7ИспанияпзХон Монкайола
10ИспанияпзАймар Орос
11ИспаниянпЭнрике Барха
9Испаниянп Рауль
1ИспанияврАлекс Ремиро
27ВенесуэлазщХон Арамбуру
5ИспаниязщИгор Субельдия
21МароккозщНайеф Агер
12ИспаниязщХавьер Лопес
17ИспаниязщСерхио Гомес
4ИспанияпзМартин Субименди
23ИспанияпзБрайс Мендес
24ХорватияпзЛука Сучич
14ЯпониянпТакефуса Кубо
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
Главные тренеры
ИспанияВисенте Морено
ИспанияИманол Альгуасиль
История личных встреч
27.10.2024Испания — Примера11-й турРеал Сосьедад0 : 2Осасуна
31.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Реал Сосьедад1 : 2Осасуна
10.02.2024Испания - Примера24-й турРеал Сосьедад0 : 1Осасуна
17.01.2024Кубок Испании1/8 финалаОсасуна0 : 2Реал Сосьедад
02.12.2023Испания - Примера15-й турОсасуна1 : 1Реал Сосьедад
28.04.2023Испания - Примера32-й турОсасуна0 : 2Реал Сосьедад
31.12.2022Испания - Примера15-й турРеал Сосьедад2 : 0Осасуна
27.02.2022Испания - Примера26-й турРеал Сосьедад1 : 0Осасуна
07.11.2021Испания - Примера13-й турОсасуна0 : 2Реал Сосьедад
22.05.2021Испания - Примера38-й турОсасуна0 : 1Реал Сосьедад
24.01.2025Испания — Примера21-й тур1 : 1Осасуна
19.01.2025Испания — Примера20-й турОсасуна1 : 1
16.01.2025Кубок Испании1/8 финала2 : 3Осасуна
12.01.2025Испания — Примера19-й тур1 : 0Осасуна
04.01.2025Кубок Испании1/16 финала1 : 2Осасуна
30.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й турРеал Сосьедад2 : 0
26.01.2025Испания — Примера21-й турРеал Сосьедад0 : 3
23.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 7-й тур3 : 1Реал Сосьедад
19.01.2025Испания — Примера20-й тур1 : 0Реал Сосьедад
16.01.2025Кубок Испании1/8 финалаРеал Сосьедад3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2149
2
Лига чемпионов
Атлетико М2145
3
Лига чемпионов
Барселона2142
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2140
5
Лига Европы
Вильярреал2237
6
Квалификация Лиги конференций
Райо Вальекано2232
7 Мальорка2130
8 Реал Сосьедад2128
9 Севилья2228
10 Жирона2128
11 Бетис2128
12 Осасуна2127
13 Сельта2125
14 Хетафе2224
15 Леганес2223
16 Лас-Пальмас2123
17 Алавес2121
18
Зона вылета
Эспаньол2120
19
Зона вылета
Валенсия2116
20
Зона вылета
Вальядолид2215

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