Осасуна - Реал Сосьедад 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
02 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 22-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Реал Сосьедад, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|1
|вр
|Серхио Эррера
|15
|зщ
|Рубен Пенья
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|23
|пз
|Абель Бретонес
|18
|пз
|Икер Муньос
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|7
|пз
|Хон Монкайола
|10
|пз
|Аймар Орос
|11
|нп
|Энрике Барха
|9
|нп
|Рауль
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|27
|зщ
|Хон Арамбуру
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|21
|зщ
|Найеф Агер
|12
|зщ
|Хавьер Лопес
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|4
|пз
|Мартин Субименди
|23
|пз
|Брайс Мендес
|24
|пз
|Лука Сучич
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
Главные тренеры
|Висенте Морено
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 2
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 2
|10.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 1
|17.01.2024
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 2
|02.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|28.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 2
|31.12.2022
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 0
|27.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 0
|07.11.2021
|Испания - Примера
|13-й тур
|0 : 2
|22.05.2021
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 1
|24.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 1
|16.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 3
|12.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 0
|04.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 0
|26.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 3
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|3 : 1
|19.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 0
|16.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|21
|49
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|21
|45
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|21
|42
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|21
|40
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|22
|37
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|22
|32
|7
|Мальорка
|21
|30
|8
|Реал Сосьедад
|21
|28
|9
|Севилья
|22
|28
|10
|Жирона
|21
|28
|11
|Бетис
|21
|28
|12
|Осасуна
|21
|27
|13
|Сельта
|21
|25
|14
|Хетафе
|22
|24
|15
|Леганес
|22
|23
|16
|Лас-Пальмас
|21
|23
|17
|Алавес
|21
|21
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|21
|20
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|21
|16
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|22
|15