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Барселона - Алавес 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
02 Февраля 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 22-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Барселона
Алавес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Алавес, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Алавес
Витория
25ПольшаврВойцех Щенсны
23ФранциязщЖюль Кунде
4УругвайзщРональд Араухо
2ИспаниязщПау Кубарси
35ИспаниязщХерард Мартин
17ИспанияпзМарк Касадо
8Испанияпз Педри
19ИспанияпзЛамин Ямаль
6Испанияпз Гави
11Бразилияпз Рафинья
9ПольшанпРоберт Левандовски
13Экваториальная ГвинеяврХесус Овоно
14АргентиназщНауэль Тенаглия
12УругвайзщСантьяго Моуриньо
22МализщМусса Диарра
3ИспаниязщМануэль Санчес
8ИспанияпзАнтонио Бланко
6ИспанияпзАндер Гевара
18ИспанияпзХон Альдалур
7ИспаниянпКарлос Висенте
10АргентинанпТомас Конечны
17Испаниянп Кике
Главные тренеры
ГерманияХанс-Дитер Флик
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
История личных встреч
06.10.2024Испания — Примера9-й турАлавес0 : 3Барселона
03.02.2024Испания - Примера23-й турАлавес1 : 3Барселона
12.11.2023Испания - Примера13-й турБарселона2 : 1Алавес
23.01.2022Испания - Примера22-й турАлавес0 : 1Барселона
30.10.2021Испания - Примера12-й турБарселона1 : 1Алавес
13.02.2021Испания - Примера23-й турБарселона5 : 1Алавес
31.10.2020Испания - Примера8-й турАлавес1 : 1Барселона
19.07.2020Испания - Примера38-й турАлавес0 : 5Барселона
21.12.2019Испания - Примера18-й турБарселона4 : 1Алавес
23.04.2019Испания - Примера34-й турАлавес0 : 2Барселона
29.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 8-й турБарселона2 : 2
26.01.2025Испания — Примера21-й турБарселона7 : 1
21.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й тур4 : 5Барселона
18.01.2025Испания — Примера20-й тур1 : 1Барселона
15.01.2025Кубок Испании1/8 финалаБарселона5 : 1
27.01.2025Испания — Примера21-й турАлавес1 : 1
18.01.2025Испания — Примера20-й тур1 : 3Алавес
11.01.2025Испания — Примера19-й турАлавес0 : 1
22.12.2024Испания — Примера18-й тур2 : 2Алавес
15.12.2024Испания — Примера17-й турАлавес1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура Примеры: «Барселона» — «Алавес». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2149
2
Лига чемпионов
Атлетико М2145
3
Лига чемпионов
Барселона2142
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2140
5
Лига Европы
Вильярреал2237
6
Квалификация Лиги конференций
Райо Вальекано2232
7 Мальорка2130
8 Реал Сосьедад2128
9 Севилья2228
10 Жирона2128
11 Бетис2128
12 Осасуна2127
13 Сельта2125
14 Хетафе2224
15 Леганес2223
16 Лас-Пальмас2123
17 Алавес2121
18
Зона вылета
Эспаньол2120
19
Зона вылета
Валенсия2116
20
Зона вылета
Вальядолид2215

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