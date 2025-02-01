Барселона - Алавес 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
02 Февраля 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 22-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Алавес, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Алавес
Витория
|25
|вр
|Войцех Щенсны
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|2
|зщ
|Пау Кубарси
|35
|зщ
|Херард Мартин
|17
|пз
|Марк Касадо
|8
|пз
|Педри
|19
|пз
|Ламин Ямаль
|6
|пз
|Гави
|11
|пз
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|13
|вр
|Хесус Овоно
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|12
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|22
|зщ
|Мусса Диарра
|3
|зщ
|Мануэль Санчес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|6
|пз
|Андер Гевара
|18
|пз
|Хон Альдалур
|7
|нп
|Карлос Висенте
|10
|нп
|Томас Конечны
|17
|нп
|Кике
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|06.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 3
|03.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 3
|12.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 1
|23.01.2022
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 1
|30.10.2021
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 1
|13.02.2021
|Испания - Примера
|23-й тур
|5 : 1
|31.10.2020
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 1
|19.07.2020
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 5
|21.12.2019
|Испания - Примера
|18-й тур
|4 : 1
|23.04.2019
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 2
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 2
|26.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|7 : 1
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|4 : 5
|18.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 1
|15.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|5 : 1
|27.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|18.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 3
|11.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|0 : 1
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|2 : 2
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура Примеры: «Барселона» — «Алавес». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|21
|49
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|21
|45
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|21
|42
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|21
|40
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|22
|37
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|22
|32
|7
|Мальорка
|21
|30
|8
|Реал Сосьедад
|21
|28
|9
|Севилья
|22
|28
|10
|Жирона
|21
|28
|11
|Бетис
|21
|28
|12
|Осасуна
|21
|27
|13
|Сельта
|21
|25
|14
|Хетафе
|22
|24
|15
|Леганес
|22
|23
|16
|Лас-Пальмас
|21
|23
|17
|Алавес
|21
|21
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|21
|20
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|21
|16
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|22
|15