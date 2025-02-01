Брентфорд - Тоттенхэм Хотспур 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
02 Февраля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|1
|вр
|Марк Флеккен
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|27
|пз
|Витали Янельт
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|7
|нп
|Кевин Шейд
|11
|нп
|Йоан Висса
|31
|вр
|Антонин Кински
|23
|зщ
|Педро Порро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|24
|зщ
|Джед Спенс
|14
|пз
|Арчи Грей
|15
|пз
|Лукас Бергвалль
|8
|пз
|Ив Биссума
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|21
|нп
|Деян Кулушевски
|9
|нп
|Ришарлисон
|7
|нп
|Сон Хын Мин
Главные тренеры
|Томас Франк
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|31.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 2
|13.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 3
|26.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|23.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 0
|02.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|05.01.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 0
|26.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 2
|11.01.2025
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 1
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 5
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 0
|26.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 3
|19.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 2
|15.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|23
|56
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|23
|47
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|24
|47
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|23
|41
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|41
|6
|Челси
|23
|40
|7
|Борнмут
|24
|40
|8
|Астон Вилла
|23
|37
|9
|Фулхэм
|24
|36
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|24
|34
|11
|Брентфорд
|23
|31
|12
|Манчестер Юнайтед
|23
|29
|13
|Кристал Пэлас
|23
|27
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|27
|15
|Эвертон
|23
|26
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|23
|24
|17
|Лестер Сити
|24
|17
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|23
|16
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|24
|16
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|24
|9