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Брентфорд - Тоттенхэм Хотспур 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
02 Февраля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Брентфорд
Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1 Нидерланды вр Марк Флеккен
20 Норвегия зщ Кристоффер Аер
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
4 Нидерланды зщ Сепп ван ден Берг
6 Дания пз Кристиан Нёргор
27 Германия пз Витали Янельт
23 Англия нп Кин Льюис-Поттер
19 Камерун нп Брайан Мбемо
24 Дания нп Миккель Дамсгор
7 Германия нп Кевин Шейд
11 ДР Конго нп Йоан Висса
31 Чехия вр Антонин Кински
23 Испания зщ Педро Порро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
24 Англия зщ Джед Спенс
14 Англия пз Арчи Грей
15 Швеция пз Лукас Бергвалль
8 Мали пз Ив Биссума
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
21 Швеция нп Деян Кулушевски
9 Бразилия нп Ришарлисон
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
Главные тренеры
Дания Томас Франк
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Брентфорд
31.01.2024 Англия - Премьер-лига 22-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 2Брентфорд
13.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Брентфорд2 : 2Тоттенхэм Хотспур
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 3Брентфорд
26.12.2022 Англия - Премьер-лига 17-й тур Брентфорд2 : 2Тоттенхэм Хотспур
23.04.2022 Англия - Премьер-лига 34-й тур Брентфорд0 : 0Тоттенхэм Хотспур
02.12.2021 Англия - Премьер-лига 14-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Брентфорд
05.01.2021 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Тоттенхэм Хотспур2 : 0Брентфорд
26.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур 1 : 2Брентфорд
18.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур Брентфорд0 : 2
14.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Брентфорд2 : 2
11.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала Брентфорд0 : 1
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур 0 : 5Брентфорд
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 0
26.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур 2 : 3Тоттенхэм Хотспур
19.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур 3 : 2Тоттенхэм Хотспур
15.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур 2 : 1Тоттенхэм Хотспур
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2356
2
Лига чемпионов
Арсенал2347
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2447
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2341
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед2441
6 Челси2340
7 Борнмут2440
8 Астон Вилла2337
9 Фулхэм2436
10 Брайтон энд Хоув Альбион2434
11 Брентфорд2331
12 Манчестер Юнайтед2329
13 Кристал Пэлас2327
14 Вест Хэм Юнайтед2327
15 Эвертон2326
16 Тоттенхэм Хотспур2324
17 Лестер Сити2417
18
Зона вылета
Вулверхэмптон2316
19
Зона вылета
Ипсвич Таун2416
20
Зона вылета
Саутгемптон249

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