Айнтрахт Ф - Вольфсбург 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
02 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 20-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Вольфсбург, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Вольфсбург
Вольфсбург
|1
|вр
|Кевин Трапп
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|35
|зщ
|Тута
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|27
|пз
|Марио Гётце
|36
|нп
|Ансгар Кнауфф
|11
|нп
|Уго Экитике
|1
|вр
|Камиль Грабара
|2
|зщ
|Килиан Фишер
|18
|зщ
|Денис Вавро
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|24
|пз
|Бенце Дардаи
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|31
|пз
|Янник Герардт
|11
|нп
|Тьягу Томаш
|23
|нп
|Йонас Винд
|9
|нп
|Мохамед Амура
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|25.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|05.03.2023
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|10.09.2022
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|12.02.2022
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 2
|19.09.2021
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|10.04.2021
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|4 : 3
|11.12.2020
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|30.05.2020
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 0
|26.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 0
|17.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|2 : 0
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|4 : 1
|24.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|3 : 2
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|5 : 1
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|22.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|20
|51
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|19
|42
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|19
|37
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|20
|32
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|19
|32
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|20
|31
|7
|Боруссия М
|20
|30
|8
|Вердер
|20
|30
|9
|Фрайбург
|20
|30
|10
|Боруссия Д
|20
|29
|11
|Вольфсбург
|19
|28
|12
|Аугсбург
|20
|26
|13
|Санкт-Паули
|20
|21
|14
|Унион
|19
|20
|15
|Хоффенхайм
|19
|18
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|20
|14
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|20
|12
| 18
Зона вылета
|Бохум
|20
|10