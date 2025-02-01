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Айнтрахт Ф - Вольфсбург 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
02 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 20-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Айнтрахт Ф
Вольфсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Вольфсбург, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Вольфсбург
Вольфсбург
1 Германия вр Кевин Трапп
34 Германия зщ Ннамди Коллинз
4 Германия зщ Робин Кох
3 Бельгия зщ Артур Теате
13 Дания зщ Расмус Кристенсен
35 Бразилия зщ Тута
21 Германия зщ Натаниэль Браун
16 Швеция пз Хуго Ларссон
27 Германия пз Марио Гётце
36 Германия нп Ансгар Кнауфф
11 Франция нп Уго Экитике
1 Польша вр Камиль Грабара
2 Германия зщ Килиан Фишер
18 Словакия зщ Денис Вавро
4 Греция зщ Константинос Кульеракис
21 Дания зщ Йоаким Мехле
24 Германия пз Бенце Дардаи
27 Германия пз Максимилиан Арнольд
31 Германия пз Янник Герардт
11 Португалия нп Тьягу Томаш
23 Дания нп Йонас Винд
9 Алжир нп Мохамед Амура
Главные тренеры
Германия Дино Топпмёллер
Австрия Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
14.09.2024 Германия — Бундеслига 3-й тур Вольфсбург1 : 2Айнтрахт Ф
25.02.2024 Германия - Бундеслига 23-й тур Айнтрахт Ф2 : 2Вольфсбург
30.09.2023 Германия - Бундеслига 6-й тур Вольфсбург2 : 0Айнтрахт Ф
05.03.2023 Германия - Бундеслига 23-й тур Вольфсбург2 : 2Айнтрахт Ф
10.09.2022 Германия - Бундеслига 6-й тур Айнтрахт Ф0 : 1Вольфсбург
12.02.2022 Германия - Бундеслига 22-й тур Айнтрахт Ф0 : 2Вольфсбург
19.09.2021 Германия - Бундеслига 5-й тур Вольфсбург1 : 1Айнтрахт Ф
10.04.2021 Германия - Бундеслига 28-й тур Айнтрахт Ф4 : 3Вольфсбург
11.12.2020 Германия - Бундеслига 11-й тур Вольфсбург2 : 1Айнтрахт Ф
30.05.2020 Германия - Бундеслига 29-й тур Вольфсбург1 : 2Айнтрахт Ф
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 2 : 0Айнтрахт Ф
26.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур 2 : 2Айнтрахт Ф
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Айнтрахт Ф2 : 0
17.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур Айнтрахт Ф2 : 0
14.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур Айнтрахт Ф4 : 1
24.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур Вольфсбург2 : 2
18.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур 3 : 2Вольфсбург
14.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур Вольфсбург5 : 1
11.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур 0 : 1Вольфсбург
22.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур Вольфсбург1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2051
2
Лига чемпионов
Байер1942
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1937
4
Лига чемпионов
Штутгарт2032
5
Лига Европы
РБ Лейпциг1932
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц2031
7 Боруссия М2030
8 Вердер2030
9 Фрайбург2030
10 Боруссия Д2029
11 Вольфсбург1928
12 Аугсбург2026
13 Санкт-Паули2021
14 Унион1920
15 Хоффенхайм1918
16
Стыковая зона
Хайденхайм2014
17
Зона вылета
Хольштайн2012
18
Зона вылета
Бохум2010

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