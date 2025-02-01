01:04 ()
Онлайн трансляции
Суббота 01 февраля
Воскресенье 02 февраля
Свернуть список

Алмере Сити - Валвейк 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Янмар (Алмере, Нидерланды), вместимость: 4501
02 Февраля 2025 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 21-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Алмере Сити
Валвейк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - Валвейк, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алмере Сити
Алмере
Валвейк
Валвейк
1 Нидерланды вр Нордин Баккер
20 Нидерланды зщ Хамби Акуйоби
4 Испания зщ Рикардо Висус
22 Франция зщ Тео Барбе
14 Греция зщ Василиос Загаритис
5 Нидерланды зщ Jochem Ritmeester van de Kamp
19 Нидерланды пз Том Хайе
8 Бельгия пз Anas Tahiri
18 Канада пз Шарль-Андреас Брим
9 Франция нп Томас Робине
11 Франция нп Жуниор Кадиль
1 Нидерланды вр Йерун Хаувен
2 Нидерланды зщ Юлиан Леливелд
4 Нидерланды зщ Лиам ван Гелдерен
33 Бельгия пз Файссал Аль-Мазиани
5 Нидерланды пз Хуан Фамилио-Кастильо
35 Нидерланды пз Кевин Фелида
22 Нидерланды пз Tim van de Loo
6 Нидерланды пз Яссин Укили
52 Нидерланды пз Мохаммед Ихаттарен
9 Польша нп Оскар Завада
19 Нидерланды нп Рихонелл Маргарет
Главные тренеры
Нидерланды Йерун Рейсдейк
Нидерланды Хенк Фразер
История личных встреч
03.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Валвейк2 : 0Алмере Сити
04.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Валвейк0 : 0Алмере Сити
07.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Алмере Сити1 : 0Валвейк
15.02.2019 Нидерланды - Первый дивизион 25-й тур Валвейк0 : 1Алмере Сити
28.09.2018 Нидерланды - Первый дивизион 7-й тур Алмере Сити2 : 1Валвейк
02.04.2018 Нидерланды - Первый дивизион 33-й тур Валвейк0 : 4Алмере Сити
27.11.2017 Нидерланды - Первый дивизион 15-й тур Алмере Сити3 : 2Валвейк
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур Алмере Сити0 : 2
12.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 0 : 0Алмере Сити
21.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур Алмере Сити3 : 0
15.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур 3 : 0Алмере Сити
08.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур Алмере Сити1 : 3
26.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Валвейк2 : 0
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 1 : 1Валвейк
15.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8 финала Валвейк1 : 2
11.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 2 : 1Валвейк
20.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур Валвейк1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2049
2
Лига чемпионов
Аякс1945
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2041
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1936
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1934
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2034
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1931
8
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда2126
9 Фортуна2025
10 Херенвен2024
11 НЕК Неймеген1923
12 Виллем II2023
13 ПЕК Зволле2023
14 Гронинген2021
15 Хераклес2121
16
Стыковая зона
Спарта2017
17
Зона вылета
Валвейк2011
18
Зона вылета
Алмере Сити1910

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close