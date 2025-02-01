Алмере Сити - Валвейк 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Янмар (Алмере, Нидерланды), вместимость: 4501
02 Февраля 2025 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 21-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - Валвейк, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алмере Сити
Алмере
Валвейк
Валвейк
|1
|вр
|Нордин Баккер
|20
|зщ
|Хамби Акуйоби
|4
|зщ
|Рикардо Висус
|22
|зщ
|Тео Барбе
|14
|зщ
|Василиос Загаритис
|5
|зщ
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|19
|пз
|Том Хайе
|8
|пз
|Anas Tahiri
|18
|пз
|Шарль-Андреас Брим
|9
|нп
|Томас Робине
|11
|нп
|Жуниор Кадиль
|1
|вр
|Йерун Хаувен
|2
|зщ
|Юлиан Леливелд
|4
|зщ
|Лиам ван Гелдерен
|33
|пз
|Файссал Аль-Мазиани
|5
|пз
|Хуан Фамилио-Кастильо
|35
|пз
|Кевин Фелида
|22
|пз
|Tim van de Loo
|6
|пз
|Яссин Укили
|52
|пз
|Мохаммед Ихаттарен
|9
|нп
|Оскар Завада
|19
|нп
|Рихонелл Маргарет
Главные тренеры
|Йерун Рейсдейк
|Хенк Фразер
История личных встреч
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 0
|04.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|0 : 0
|07.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 0
|15.02.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|25-й тур
|0 : 1
|28.09.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|7-й тур
|2 : 1
|02.04.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|33-й тур
|0 : 4
|27.11.2017
|Нидерланды - Первый дивизион
|15-й тур
|3 : 2
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|0 : 2
|12.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|0 : 0
|21.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|3 : 0
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|3 : 0
|08.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 3
|26.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 0
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|1 : 1
|15.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 2
|11.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|2 : 1
|20.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|20
|49
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|19
|45
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|20
|41
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|19
|36
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|19
|34
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|20
|34
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|19
|31
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|21
|26
|9
|Фортуна
|20
|25
|10
|Херенвен
|20
|24
|11
|НЕК Неймеген
|19
|23
|12
|Виллем II
|20
|23
|13
|ПЕК Зволле
|20
|23
|14
|Гронинген
|20
|21
|15
|Хераклес
|21
|21
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|20
|17
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|20
|11
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|19
|10