Гоу Эхед Иглс - Твенте 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
02 Февраля 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 21-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Твенте, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Твенте
Энсхеде
|22
|вр
|Яри Де Бюссер
|2
|зщ
|Матс Дейл
|3
|зщ
|Геррит Наубер
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|5
|зщ
|Dean James
|21
|пз
|Enric Llansana
|8
|пз
|Эверт Линторст
|10
|пз
|Сёрен Тенгстедт
|7
|пз
|Якоб Бреум
|19
|пз
|Оливер Антман
|9
|нп
|Милан Смит
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|3
|зщ
|Густаф Лагербильке
|17
|зщ
|Алек ван Хоренбек
|34
|зщ
|Анасс Салах-Эддин
|41
|пз
|Гейс Бесселинк
|23
|пз
|Михал Садилек
|11
|пз
|Дан Ротс
|14
|пз
|Сем Стейн
|18
|пз
|Михел Влап
|9
|нп
|Рикки ван Волфсвинкель
Главные тренеры
|Рене Хаке
|Джозеф Остинг
История личных встреч
|15.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|3 : 1
|01.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|3 : 2
|25.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|3 : 0
|03.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 3
|19.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|2 : 0
|06.11.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 1
|20.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|2 : 2
|05.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 2
|17.12.2019
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|2 : 5
|24.03.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|30-й тур
|1 : 2
|18.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|2 : 1
|15.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|3 : 1
|10.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|0 : 3
|21.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|2 : 1
|18.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 1 4 : 5
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 0
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 3
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|2 : 1
|15.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|3 : 1
|12.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|6 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|20
|49
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|19
|45
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|20
|41
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|19
|36
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|19
|34
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|20
|34
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|19
|31
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|21
|26
|9
|Фортуна
|20
|25
|10
|Херенвен
|20
|24
|11
|НЕК Неймеген
|19
|23
|12
|Виллем II
|20
|23
|13
|ПЕК Зволле
|20
|23
|14
|Гронинген
|20
|21
|15
|Хераклес
|21
|21
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|20
|17
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|20
|11
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|19
|10