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Гоу Эхед Иглс - Твенте 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
02 Февраля 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 21-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Гоу Эхед Иглс
Твенте

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Твенте, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Твенте
Энсхеде
22 Бельгия вр Яри Де Бюссер
2 Нидерланды зщ Матс Дейл
3 Германия зщ Геррит Наубер
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
5 Нидерланды зщ Dean James
21 Нидерланды пз Enric Llansana
8 Нидерланды пз Эверт Линторст
10 Дания пз Сёрен Тенгстедт
7 Дания пз Якоб Бреум
19 Финляндия пз Оливер Антман
9 Нидерланды нп Милан Смит
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
3 Швеция зщ Густаф Лагербильке
17 Бельгия зщ Алек ван Хоренбек
34 Нидерланды зщ Анасс Салах-Эддин
41 Нидерланды пз Гейс Бесселинк
23 Чехия пз Михал Садилек
11 Нидерланды пз Дан Ротс
14 Нидерланды пз Сем Стейн
18 Нидерланды пз Михел Влап
9 Нидерланды нп Рикки ван Волфсвинкель
Главные тренеры
Нидерланды Рене Хаке
Нидерланды Джозеф Остинг
История личных встреч
15.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8 финала Гоу Эхед Иглс3 : 1Твенте
01.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур Твенте3 : 2Гоу Эхед Иглс
25.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Твенте3 : 0Гоу Эхед Иглс
03.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 3Твенте
19.02.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 0Твенте
06.11.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Твенте1 : 1Гоу Эхед Иглс
20.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Твенте2 : 2Гоу Эхед Иглс
05.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 2Твенте
17.12.2019 Кубок Нидерландов 2-й раунд Твенте2 : 5Гоу Эхед Иглс
24.03.2019 Нидерланды - Первый дивизион 30-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 2Твенте
18.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 1
15.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8 финала Гоу Эхед Иглс3 : 1Твенте
10.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 0 : 3Гоу Эхед Иглс
21.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 1
18.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала 1 : 1 4 : 5Гоу Эхед Иглс
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Твенте1 : 0
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур 2 : 3Твенте
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 2 : 1Твенте
15.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8 финала Гоу Эхед Иглс3 : 1Твенте
12.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур Твенте6 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2049
2
Лига чемпионов
Аякс1945
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2041
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1936
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1934
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2034
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1931
8
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда2126
9 Фортуна2025
10 Херенвен2024
11 НЕК Неймеген1923
12 Виллем II2023
13 ПЕК Зволле2023
14 Гронинген2021
15 Хераклес2121
16
Стыковая зона
Спарта2017
17
Зона вылета
Валвейк2011
18
Зона вылета
Алмере Сити1910

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