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Виллем II - АЗ Алкмар 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700
02 Февраля 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 21-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Виллем II
АЗ Алкмар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виллем II - АЗ Алкмар, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виллем II
Тилбург
АЗ Алкмар
Алкмар
История личных встреч
10.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур АЗ Алкмар1 : 2Виллем II
20.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Виллем II2 : 2АЗ Алкмар
18.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур АЗ Алкмар4 : 1Виллем II
03.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Виллем II0 : 1АЗ Алкмар
20.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур АЗ Алкмар5 : 3Виллем II
18.01.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур АЗ Алкмар1 : 3Виллем II
06.10.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Виллем II1 : 1АЗ Алкмар
28.02.2019 Кубок Нидерландов 1/2 финала Виллем II1 : 1 2 : 1АЗ Алкмар
24.02.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Виллем II2 : 1АЗ Алкмар
01.12.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур АЗ Алкмар0 : 2Виллем II
26.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 2 : 0Виллем II
18.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур Виллем II1 : 1
12.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 6 : 2Виллем II
22.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур Виллем II4 : 1
19.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала 2 : 1Виллем II
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 4 : 3АЗ Алкмар
26.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур АЗ Алкмар1 : 2
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур АЗ Алкмар1 : 0
18.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 0 : 0АЗ Алкмар
14.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8 финала АЗ Алкмар2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2049
2
Лига чемпионов
Аякс1945
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2041
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1936
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1934
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2034
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1931
8
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда2126
9 Фортуна2025
10 Херенвен2024
11 НЕК Неймеген1923
12 Виллем II2023
13 ПЕК Зволле2023
14 Гронинген2021
15 Хераклес2121
16
Стыковая зона
Спарта2017
17
Зона вылета
Валвейк2011
18
Зона вылета
Алмере Сити1910

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