Виллем II - АЗ Алкмар 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700
02 Февраля 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 21-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виллем II - АЗ Алкмар, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виллем II
Тилбург
АЗ Алкмар
Алкмар
История личных встреч
|10.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 2
|20.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|2 : 2
|18.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|4 : 1
|03.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|0 : 1
|20.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|5 : 3
|18.01.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|1 : 3
|06.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 1
|28.02.2019
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|1 : 1 2 : 1
|24.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|2 : 1
|01.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 2
|26.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 0
|18.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|1 : 1
|12.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|6 : 2
|22.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|4 : 1
|19.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 1
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|4 : 3
|26.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 2
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 0
|18.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|0 : 0
|14.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|20
|49
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|19
|45
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|20
|41
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|19
|36
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|19
|34
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|20
|34
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|19
|31
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|21
|26
|9
|Фортуна
|20
|25
|10
|Херенвен
|20
|24
|11
|НЕК Неймеген
|19
|23
|12
|Виллем II
|20
|23
|13
|ПЕК Зволле
|20
|23
|14
|Гронинген
|20
|21
|15
|Хераклес
|21
|21
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|20
|17
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|20
|11
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|19
|10